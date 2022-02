Crnogorski košarkaši večeras će početi pripreme za duele sa Mađarskom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Selektor Boško Radović računa na 14 košarkaša, prvi trening u Kući košarke odradiće sa momcima koji stižu iz domaćih klubova, a nijesu igrali finale Kupa.

U subotu bi trebalo da se priključe igrači Budućnosti Voli i Mornara Barsko zlato, a u ponedjeljak će stići i igrači iz inostranstva.

Februarski izazovi donose i povratak Bojana Dubljevića, koji je bio povrijeđen u novembru.

"Suvišno je trošiti riječi o igračkim kvalitetima Bojana Dubljevića i onome koliko znači za reprezentaciju, ne sad, već posljednjih deset godina. Veliko pojačanje za nas. Već dvije tri godine nijesmo u punom sastavu, ovog puta faliće Nikola Ivanović koji zbog obaveza u klubu neće biti u sastavu. Spisak je manje više isti kao i u prošlom prozoru uz veliko pojačanje u vidu Dubjevića", istakao je selektor Radović.

Mađari su u februaru rival. Ta selekcija je poput naše ostvarila po pobjedu i poraz u prvom kvalifikacionom prozoru. Biće to dvoboji za drugo mjesto, ali i za poene koji se prenose u drugu fazu kvalifikacija za Mundobasket.

Mađarska je kvalitetna selekcija i biće potrebna potpuna posvećenost za pobjede, ističe selektor.

"Svaki prozor je važan, ovo je po meni prozor koji će odrediti dalji tok kvalifikacija. Pored apsolutnog favorita u grupi, Francuske, mislim da smo Mađari i mi ekipe koje će se boriti za to drugo mjesto. Naravno volio bih da u julu iznenadimo Francuze i da napadnemo prvo mjesto, ali je sada naš cilj da iz ovog dvomeča sa Mađarskom izađemo kao pobjednici što bi značilo prolaz iz grupe i da prenesemo solidan broj bodova. Ono što nas čeka je veoma kvalitetna reprezentacija Mađarske, pojačana Hopkinsom, bivšim igračem Cedevite koji igra sada za Ređo Emiliju, ljudi koji prate ABA ligu znaju da je to jedan dobar igrač. Biće to zahtjevan dvomeč gdje ćemo morati da damo maksimum da bi izašli kao pobjednici. Veoma važan prozor i za rasplet u grupi, možda će poslije njega biti sve jasnije."

Većina od 14 igrača koji će konkurisati za mjesto u nacionalnom timu je u dobroj formi, tako da je to jedan plus pred velike izazove.

"Igrači koji su na spisku imaju u klubovima važne uloge i veliku minutažu, igraju na jednom konstantno dobrom nivou, tako da raduje što dolaze na okupljanje u nekoj dobroj formi".

Meč između Mađarske i Crne Gore igra se 24. februara u Debrecinu, revanš je tri dana kasnije u Podgorici.

Naša selekcija će za vikend trenirati u hotelu "Voco", a od ponedjeljka seli se u Bemax arenu.