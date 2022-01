Pred pratiocima je iznela sav "prljav veš" njihove veze

Doskorašnji košarkaš Denvera Bol Manute Bol (22 godine, 218 centimetara), igrao je sa Nikolom Jokićem dve i po godine, nagovestio veliki talenat, ali i bio u centru pažnje zbog burne veze sa Instagram zvezdom Mulan Ernandez (20 godina).

Devojka koja je na popularnoj društvenoj mreži sakupila skoro 300.000 pratilaca, upravo je na toj platformi ovog januara otkrila celom svetu detalje njihove veze i optužila košarkaša da joj je bio neveran.

"Muka mi je više od toga da sedim ovde i da se pravim da je on savršena osoba, kada on ništa drugo ne radi osim što me vara. Ovo je sedmi ili osmi put da me je prevario", besno je rekla.

Prema njenim rečima, sin NBA legende Manute Bola varao je "non-stop" i preko toga više nije mogla da pređe. Oni posle svega jesu raskinuli, a on je u međuvremenu pre 10 dana otišao iz Denvera u Boston.

"To se uvek događalo kada sam prolazila kroz teške stvari... Vi svi ovde govorite da ja varam njega, a zapravo on mene vara skoro godinu dana i toliko se već suočavam s tim. To je narcisoidno i niko ne misli o tome da činite da se osećam loše. On to radi. Govori mi: 'Ne mogu da imam život, uvek sam na utakmici', a za to vreme je u kući sa kučkom", dodala je u Instagram "lajvu".

Ernandez je rekla da je u žalosti zbog smrtnog slučaja u porodici i objasnila da tuguje zbog preminulog brata, a da za to vreme Bol nije pokazao saosećanje prema njoj.

"Neću zažaliti zato što ovo pričam. Zabole me za njegova osećanja, kada sada sedi sa nekom ku*kom dok sam ja u žalosti zbog brata. Moraš zaista da budeš baš bolestan... Rekla sam šta sam rekla".

Ona je pratiocima na TikToku podelila i video o tome da mora da stavi sebe na prvo mesto kada su ovakve stvari u pitanju.