Tih godina bio je idol mnogim klincima, toranj pod košem kome niko nije mogao ništa!

Izvor: MN Press

Nekadašnji trofejni centar reprezentacije Jugoslavije i legenda košarke Željko Rebrača prisetio se slavnih dana svoje karijere u razgovoru za španski "Gigantes".

Upitali su ga španski novinari kako je bilo igrati za taj tim Jugoslavije devedesetih, koji je nakon sankcija i zabrana dominirao evropskom košarkom.

"Hteli smo da pokažemo da smo najbolji i da razbijemo svakoga. Svi su se plašili kada su igrali protiv nas, svuda po svetu protivnici su gledali kako igramo, a pobeđivali smo ih sve sa 20 razlike. Bili smo kao Bitlsi, svi su nas voleli, uvek je buiila sjajna atmosfera kad igramo", rekao je on.

Centar koji je ponikao u Partizanu, pa dominirao u Evropi da bi od 2001. do 2007. godine igrao u NBA sa timom SRJ osvojio je dva evropska i jedno svetsko prvenstvo.

"Ako bismo otišli u restoran sve je bilo besplatno, mogli smo da radimo šta god smo hteli. U tom smislu život je bio dobar. Ali i mi smo radili sjajne stvari jer smo pobeđivali najbolje timove na svetu dok su nas bombardovali. To nam je davalo energiju da pokažemo svetu da smo bolji od onoga što se pričalo o nama. Nije to lako objasniti, to su bili posebni momenti tih godina", smatra Rebrača.

Na Olimpijskim igrama 1996. godine naš tim se 30 minuta nosio sa drim timom u kome su pod košem igrali Dejvid Robinson, Hakim Olajdžuvon i Šakil O'Nil.

"Nisam bio spreman za taj meč, imao sam 24 godine i bio sam jako mlad i jako mršav. Nisam mogao da igram protiv Šeka, Hakima ili Dejvida Robinsona. Oni su bili mnogo kvalitetniji i mnogo jači od mene. Probao sam da se takmičim, ali bili so bolji naravno. Divac je bio mnogo iskusniji jer je igrao u NBA. To je bilo dobro iskustvo za mene, da vidim gde sam, U tim godinama još uvek sam se razvijao, dobijao mišićnu masu, tada je košarka bila mnogo jača nego sada", rekao je Rebrača.

On je tokom karijere u NBA imao problema sa srcem, ali sada je sve u redu.

"Moje srce je u redu, mada sam imao problema. Sada se bavim boksom i pokušavam da ostanem u formi. Možda imam četiri ili pet kilograma viška, ali sam dobro. Ne pijem nikakve lekove i dobro je sve", rekao je on.