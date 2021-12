Trener SC Derbija Andrej Žakelj, bez obzira na poraz, bio je zadovoljan kako je njegov tim odigrao večeras u Ljubljani.

Izvor: MN Press

Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Ljubljani od Cedevita Olimpije 88:78 (22:23, 26:16, 24:19 i 16:20), u utakmici 12. kola ABA lige.

“Zaslužena pobjeda Cedevita Olimpije, napravili smo im dosta problema s obzirom na to da smo mlad tim koji raste i bili smo bez nekih važnih igrača. Zadovoljan sam prikazanim. Plan je bio da izdržimo početni pritisak rivala, uspjeli smo, ali je teško to bilo raditi svih 40 minuta. Ponovo smo imali problema sa skokom i to nam se dešava praktično na svakom meču. Griješimo, ali vjerujem da će biti bolje!” poručio je Žakelj.