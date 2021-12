Ovakvu završnicu sigurno niste gledali nikada!

Izvor: Youtube/printscreen/ Bleacher Report

Bilo je prošle noći neizvesnih mečeva u NBA, pa je tako duel Dalasa i Lejkersa otišao u produžetak, ali nigde nije bilo tako dramaitčno kao na meču Oklahome i Nju Orleans Pelikansa.

Na 4,5 sekunde do kraja vodili su Peliksansi sa 110:107, a onda je usledilo pravo ludilo! Videli smo dve potpuno nemoguće trojke i pobedu Pelikana.

Prvo je bek Oklahome, Kanađanin Šaj Džildžis - Aleksander primio loptu sa strane, a onda sa skoro deset metara u padu, jednom rukom uspeo da ubaci loptu u koš!

Svi su mislili da je to to i da će se ići u produžetke, ali ne i Devonte Grejem. Na satu je ostalo 1,4 sekunde, a to je bilo sasvim dovoljno. Plejmejker Pelikana primio je loptu, a onda je šutnuo sa skoro celog terena.

Rezultat? 113:100 za Pelikane i kraj utakmice! Evo kako je to izgledalo:

A poglefdajte i video cele završnice: