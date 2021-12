Oba susreta prošle sezone dobila je Igokea, a Partizan bi da se osveti.

Izvor: MN Press

Nakon reprezentativne pauze vraća se ABA liga, a sa njom i novi zanimljivi dvoboji na Jadranu. Partizan će u okviru 10. kola u subotu igrati protiv Igokee u gostima od 19 časova.

Dobro je poznato da Partizan deli prvo mesto na tabeli sa Crvenom zvezdom uz učinak 9-1, dok je Igokea trenutno na pozitivnom skoru 5-4. Iza njih je turbulentan period, ali su u poslednja dva meča ABA lige upisali trijumfe nad Zadrom i Igokeom, što crno-bele poziva na oprez.

"Igokea je dobar tim, bilo gde da igra i sigurno da iziskuje veoma dobru pripremu. Trebalo je da reagujemo na treningu i juče i danas, i naravno radićemo i sutra sve one detalje koje su bitni za igru Igokee", rekao je Obradović i dodao:

"Oni su tim sa velikim iskustvom, promenjen u odnosu na prošlu godinu ali sa istim konceptom jer je isti trener koji radi izvanredno. Mislim da ćemo morati da dosta vodimo računa o njihovoj odbrani koja je veoma specifična i da shvatimo na koji način treba da ih napadamo. Naravno uvek imamo u vidu i to kako ćemo mi da pripremimo odbranu i kako ćemo da neutrališemo njihove najbolje igrače, odnosno način na koji žele da poentiraju u ovoj utakmici".

Talentovani košarkaš Gregor Glas je u sve boljoj formi.

"Čeka nas put do Laktaša. Igokea igra u mnogo dobrom ritmu. Imaju mnogo kombinovanih odbrana na koje moramo za se spremimo i da znamo kako da ih napadamo. U odbrani da igamo fizički agresivno, kao i na poslednjim utakmicama i to je to. Idemo na pobedu", istakao je Glas.