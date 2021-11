Kriza reprezentacije BIH je sve veća, a navijači to neće da trpe.

Izvor: Twitter/istokjelevo

Reprezentacija BIH je u velikoj krizi, porazi i loši rezultati se ređaju, a sada su navijači poslije poraza od Ukrajine 2:0 u Zenici bili vrlo ljuti na svoj tim.

Vođa "BH Fanatikosa" je sa ograde tribine riješio da se obrati fudbalerima, a prije svega kapitenu Ibrahimu Šehiću. Zatražio je od njih bolji pristup i profesionalno ophođenje.

"Nismo vas skupili na ulici, jeb*m mu mater, jeste profesionalci neki? Nema više opijanja po kafanama, nema slika. Je l’ vam jasno? Kome nije jasno nek ne dolazi u reprezentaciju! Alo, gledajte šta ste napravili, da je prazan stadion. Vi ste to napravili jer ne igrate srcem ljudi. Mora to bolje, mora da se igra srcem. Nije problem, izgubite 10:0, ali kad se bacate na svaku loptu. Našu podršku imate, ali mora ovo da se promijeni", rekao je on obraćajući se timu.

Navijačima se ispred nacionalnog tima obratio Ibrahim Šehić, golman Konjaspora i obećao da će fudbaleri dati sve od sebe da zaigraju onako kao se od njih očekuje.

"Nema više izlazaka, nema više ni kafa, ni mame svoje nećemo gledati dok opet ne vratimo reprezentaciju na pravi put i to vam mi obećavamo, brate. To ću ja uraditi kad god budem mogao. Ove momke mlade morate podržati", rekao je on.

Ово има и наставак, уживајтеpic.twitter.com/hYX5K47Ziu — МилошЦЗБГ (@istokjelevo)November 18, 2021

Posle tog meča izbio je skandal i oko Miralema Pjanića koji nije igrao, a sada se i vezista Barselone na pozajmici u Bešiktašu oglasio tim povodom.