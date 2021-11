Fernando Santoš trpi brojne kritike u Portugalu nakon neuspjeha da se direktno plasiraju na Svjetsko prvenstvo.

Fudbaleri Srbije su u nedjelju uveče zadali težak udarac reprezentaciji Portugala, nakon što su ih pobjedom u Lisabonu 2:1 osudili na igranje baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Orlovi su se tamo već plasirali, a Portugalci će morati da pobijede u dva susreta ne bi li se našli u Kataru 2022. godine. Ipak, i pored velikog neuspjeha, Fernando Santoš je ubijeđen da će se Portugalci plasirati na Mundijal.

Portugalski stručnjak je posle 0:0 protiv Republike Irske novinarima u svojoj zemlji govorio da će njegova ekipa sigurno pobijediti Srbiju i otići na Svjetsko prvenstvo, što se na kraju ispostavilo kao prazno obećanje.

Sada ponovo obećava, iako bi Portugal mogao da sačeka i evropski šampion Italija u borbi za Katar.

"Onog dana kada ne budemo ispunili cilj, sam ću otići. Još nisam propustio da ispunim cilj, sve smo ih ostvarili. Nismo se direktno kvalifikovali, ali koliko puta smo bili u baražu? Nema razgovora ovdje. Neće se to desiti (da ne odu na Mundijal, prim. aut), ali ja ću otići sam. Ostajemo zajedno dok god ispunjavamo ciljeve", rekao je Santoš u intervjuu za "TVI".

On se potom osvrnuo i na meč protiv Srbije, istakavši da je to jedan od najgorih mečeva koje je Portugal odigrao otkako je on selektor.

"Prvo poluvrijeme protiv Srbije je bilo jako loše, ne pamtim tako nešto. Igrači su imali želju i stav, nema tu šta da se izdvoji. Ono što nije uspelo je plan, nismo imali jasnu ideju. Počeli smo jako dobro, pritiskali smo protivnika...", rekao je prije nego što se nadovezao:

"Imali smo dosta promjena od 2018. godine, prestali smo da igramo 4-4-2 i prešli smo na 4-3-3. Osvojili smo i Ligu nacija prije dvije godine. Ali smo imali samo dvije loše utakmice. Protiv Nemačke, što je možda naša najgora utakmica ikada, i sada protiv Srbije. Protiv Irske je bilo drugačije jer sam izveo tim koji nikad nije igrao zajedno", rekao je Fernando Santoš, koji u Portugalu trpi brojne kritike jer ne uspijeva da sa odličnim igračima ostvari zapaženiji rezultat nakon osvajanja Evropskog prvenstva sada već davne 2016. godine.