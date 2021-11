Fudbalska reprezentacija Srbije 14. novembra u Lisabonu igra odlučujuću utakmicu za plasman na Svetsko prvenstvo protiv domaćeg Portugala.

Izvor: MN Press

Legendarni centarfor Zoran Filipović, koji je svojim golovima ostavio dubok trag kako u jugoslovenskom tako i u portugalskom fudbalu, smatra da Srbija ima šanse u Lisabonu!

Legenda Crvene zvezde i Benfike je posebno istakla formu Kristijana Ronalda kao nešto na šta treba obratiti pažnju.

"Srbija može do iznenađenja, ali protiv tako kvalitetnog protivnika potrebna vam je i doza sreće. To je tako u fudbalu. Igramo protiv bivšeg prvaka Evrope i jedne od najkvalitetnijih reprezentacija na svetu. Jasno je da nas očekuje veoma teška i komplikovana utakmica. Kristijano Ronaldo se vraća u golgetersku formu i to je detalj koji nam svakako ne ide na ruku", istakao je on.

Nekadašnji napadač je sada naglasio da je atmosfera u taboru "orlova" odlična i da zbog toga očekuje odlično izdanje naše ekipe.

"Mislim da Dragan Stojković Piksi ima taj način rada koji može da opusti igrače, da se u meč uđe bez opterećenja. Stvorio je odličnu atmosferu u reprezentaciji, sada je važnije nego ikada da taj timski duh dođe do izražaja. Dopada mi se hemija koja vlada u našoj ekipi i veliki sam optimista uoči poslednjeg kola kvalifikacija", rekao je Filipović za agenciju "Anadolija".

Naravno da je Kristijano glavna tema, pogotovo kada je uspeo da za kratko vreme i u Mančester junajtedu postane lider.

"To je taj karakter rođenog pobjednika. Vratio se u Mančester junajted i odmah preuzeo ulogu lidera. Podatak da sa 37 godina vodi glavnu riječ na terenu i rješava utakmice u posljednjim sekundama, dovoljno govori o njegovim kvalitetima. Zaradio je mnogo novca u karijeri, a i dalje ima istu glad za golovima i pobjedama kao u tinejdžerskim danima dok je branio boje Sportinga. Neverovatno. To ga čini specifičnom i neuobičajenom figurom u modernom fudbalu. U Juventusu je prošle sezone imao periode krize, ali je sada ponovo eksplodirao i trese mreže kao od šale", dodao je Filipović i upozororio da opasnost po gol Srbije neće stizati isključivo od strane Ronalda.

"Ronaldo jeste glavni igrač koji jednim potezom može da reši utakmicu i sve se vrti oko njega, ali Portugalci imaju još nekoliko pojedinaca vrhunske klase koji nastupaju za najbolje evropske klubove. Za razliku od nekih drugih reprezentacija, sjajno funkcionišu kao kolektiv i to ih čini toliko posebnim. Nisu jaki samo u napadačkom redu, već i pozadi gdje imaju odličnog golmana i uigranu zadnju liniju. Jako je važno da Srbija uđe hrabro u utakmicu, da im napravimo ršum nekom kontrom i polukontrom, da ih izbacimo iz ravnoteže. Portugalci su senzibilni, nisu kao Nemci ili Englezi. Ako ih poremetiš, svašta može da bude. Još ako prvi damo gol…"

Zoranu Filipoviću možete da postavite bilo koje pitanje, osim jednog - ko mu se više dopada, Aleksandar Mitrović ili Dušan Vlahović.

" Takođe trči puno, radi za ekipu. Njemu kada daš loptu u noge, znaš da ta lopta nikad nije izgubljena. Ili izbori prekršaj ili nastavi akciju. To je taj kontinuitet napada koji protivnika stavlja u nezgodan položaj. Mitar je pravi pivot modernih karakteristika. Nije egoista i to mu je svakako najvažnija odlika. Radi se o igraču koji se odlično uklapa u svaku taktiku i zato i igra tako dobro u reprezentaciji", navodi iskusni 68-godišnji trener, koji je u maju ove godine napustio klupu reprezentacije Libije.

U igračkoj karijeri Filipović je nastupao za Crvenu zvezdu, Benfiku, Klub Briž i Boavistu. Kao trener radio je u mnogim klubovima, a izdvajaju se Boavista, Zvezda i Vitorija Gimaraeš.