Podvig za pamćenje sjajnog napadača. Teško će ga neko uskoro nadmašiti.

Napadač i kapiten Lacija Ćiro Imobile (31) ušao je u istoriju kluba kao najbolji napadač koji je ikada nosio dres Rimljana!

On je u remiju protiv Olimpik Marseja (2:2) u Ligi Evrope dao 160. gol za Lacio, čime je oborio 79 godina star rekord klupske legende Silvija Piole. On je rešetao mreže za Lacio od 1934. do 1943, a onda je igrao za Torino, Juventus...

Imobile, nekadašnje Juventusovo odbačeno dete, napravio je istorijski podvig za pet i po godina, tokom kojih je odigrao 233 utakmice za Lacio i prosečno davao po gol na 113 minuta.

Na večnoj listi Lacija treće mesto zauzima takođe čuveni napadač Đuzepe Bepe Sinjori, sa 127 golova u 195 utakmica od 1992. do 1997. Za razliku od Sinjorija, Imobile je sa klubom sa Olimpika osvojio tri trofeja (Kup Italije 2019. i dva Superkupa).

Posle kratkih epizoda u Torinu, Borusiji Dortmund i Sevilji, Imobile je u Rimu našao sve što mu je potrebno i najpre pod Simoneom Inzagijem, a sada pod Mauricijom Sarijem ispisao zlatnu stranu klupske istorije.

Zanimljivo je da je u "Klubu 100" i penzionisani centarfor Tomazo Roki, a da su ispod njega asovi poput Gorana Pandeva (64), Miroslava Klosea (63), Simonea Inzagija (55), Pavela Nedveda (51).

Naravno, u tom probranom društvu je i srpski vezista Sergej Milinković-Savić koji je u Laciju skoro šest i po godina i za to vreme je postigao 50 pogodaka. Jedan manje dao je centarfor iz zlatnog perioda rimskog kluba, Čileanac Marselo Salas (49), "El Matador" koji je bio golgeter poslednje šampionske generacije Lacija, iz sezone 1999/2000.

I ovaj spisak pokazuje da su i posle tog tima, u kojem su oslonci bili i Siniša Mihajlović i Dejan Stanković, za Lacio igrali zaista veliki igrači, ali Lacio decenijama ne igra tako značajnu ulogu kao u njihovo vreme. Ni u Evropi, u kojoj je tih godina osvojio i Kup pobednika kupova 1999, a ni u Italiji, u kojoj je u 21. veku osvojio četiri Kupa (2004, 2009, 2013. i 2019) i u kojoj od titule nije bio ni vicešampion.