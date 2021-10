Valentina ima 27 godina, a u poslednje vreme je navijači u Hrvatskoj često viđaju.

Izvor: Profimedia, Instagram/valentina_miletic/Screenshot

Italijanska sportska novinarka Dileta Leota dobro je poznata svim ljubiteljima Serije A, i uopšte fudbala, a sada je jedna njena koleginica dobila nadimak "Dileta sa Balkana".

U pitanju je Valentina Miletić (27) iz Splita koja je u Hrvatskoj privukla veliku pažnju na stadionima.

Novinarka televizije Arena Sport je zbog atraktivnog izgleda, kao i zavidnog znanja o fudbalu, postala upečatljivo lice u Hrvatskoj i regionu, pa joj je tako u poslednje vreme drastično "skočio" i broj pratilaca na Instagramu koje često počasti provokativnim fotografijama.

Valentinu su novinari u Hrvatskoj spominjali i pre novinarske karijere, navodno je bila u vezi sa fudbalerom Markom Livajom i teniserom Bornom Ćorićem, dobrim prijateljem Novaka Đokovića, a trenutno je nepoznat njen ljubavni status.

"To je virtuelni svet i ima svega, ljudi su malo slobodniji nego što bi to bili da te sretnu na ulici, ali ne mogu reći da sam nekad imala nekih većih problema. Postoji opcija 'blok koja reši takve problemu, a uleti na Instagramu se danas svode na slanje vatrica ili onih zaljubljenih emotikona i to mi je pomalo smešno", ispričala je Valentina za "Story".

