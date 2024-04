Crvena zvezda je ostala bez jako bitnog igrača pred početak borbe za trofeje u ABA ligi u Superligi Srbije.

Izvor: STR/© MN press, all rights reserved

Nove muke za Crvenu zvezdu! Nakon što je klub pre nekoliko dana objavio da je Adam Hanga polomio ruku na treningu i da će morati da odsustvuje neko vrijeme, sada je mađarski reprezentativac iz redova crveno-bijelih otkrio da je sezona za njega gotova. On je za mađarske medije otkrio da je posle skidanja gipsa utvrđeno da je polomio kost na dva dijela.

To znači da će do zaceljenja morati da miruje šest do osam nedelja, a to praktično znači da je epizodu u crveno-bijelom dresu završio. Dok se on oporavi biće gotova ABA lige, a po svoj prilici i Superliga Srbije.

“Sezona je za mene najvjerovatnije završena. Polomio sam kost na dva dijela, juče sam skinuo gips i moraću da mirujem između šest i osam nedjelja”, rekao je Hanga za mađarske medije.

Iskusni mađarski košarkaš je tokom ove sezone pomagao na poziciji plejmejkera posle povreda, a sada se u crveno-bijelom taboru nadaju da će se makar Nikola Topić oporaviti za duele u plejofu ABA.