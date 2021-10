Portugalski fudbaler stalno ima neke nove ideje, a ova bi mogla da zainteresuje i fudbalske navijače.

Reprezentativnu pauzu Kristijano Ronaldo koristi za posao! I kada nije na fudbalskom terenu slavni Portugalac radi, pa je tako ovih dana pripremio novi poslovni poduhvat.

U narednom periodu igrač Mančester junajteda i kapiten portugalske reprezentacije pokrenuće novi posao, i to u saradnji sa kontroverznim vlasnikom fudbalskog kluba. Iako se o detaljima ne zna mnogo, navijači širom sveta sa nestrpljenjem očekuju da vide šta je to smislio fudbaler.

Ronaldo i Piter Lim, vlasnik fudbalskog kluba Valensija i čovjek čija se kompanija bavi pravima na upotrebu lika i djela portugalskog fudbalera, biće vlasnici platforme ZujuGP!

Ovaj sajt trebalo bi da posluži kao mjesto na kom će se sastati fudbal, tehnologija i komunikacija, a Ronaldo je imao poruku za sve kojima je interesantan ovakav sadržaj.

''Nikada više nećete gledati fudbal na isti način. Registrujte se i počnite putovanje sa nama'', napisao je Portugalac.

Kristijano Ronaldo do sada nije bio vlasni ksajtova i sličnih stvari, a njegov najpoznatiji biznis bili su hoteli. Ima ih nekoliko, a po informacijama koje su se pojavljivale, zbog uspjeha u toj oblasti razmišlja da posao dodatno razvija.

Sa druge strane, Piter Lim je biznismen iz Singapura koji je već godinama vlasnik Valensije. Uz to, on je jedan od suvlasnika engleskog Salforda, ima dio vlasništva u britanskog auto kompaniji Meklaren, ali i hotel uz sam Old Traford. Navijačima Valensije dugo je trn u oku jer smatraju da loše rukovodi klubom, a nervirala ih je i njegova ćerka.