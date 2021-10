Polako se kristalizuje situacija oko baraža za Svetsko prvenstvo, a ipak se nadamo da nećemo učestvovati u njemu nego ćemo direktno u Katar.

Izvor: MN Press

Srbija se mučila protiv Luksemburga, ali je osvojila vredna tri boda (1:0) i ponovo "zasela" na prvo mesto u grupi, makar na kratko. Imamo 14 bodova, jedan više od Portugala koji je odigrao utakmicu manje, pa se sve više bližimo scenariju koji kaže da ćemo u direktnom duelu u Lisabonu odlučiti o direktnom putniku na Mundijal.

Ako i ne uspemo da savladamo Portugalce, preostaje nam baraž od koga nas teoretski deli još samo jedan bod protiv Azerbejdžana, a od ranije je poznato da taj put neće biti nimalo jednostavan.

UEFA je zakomplikovala put i u igri su samo TRI dodatna na mesta na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Za njih će se boriti deset drugoplasiranih reprezentacija iz kvalifikacija, odnosno još dva pobednika grupne faze UEFA Lige nacija 2020/21. Dakle, ukupno 12 timova će potom biti podeljeno u tri kostura od po četiri ekipe, a samo pobednici će dobiti pravo da igraju na Mundijalu.

S obzirom na to da će reprezentacije biti žrebane na osnovu rezultata u kvalifikacijama, dobra vest je da je Srbija na putu da bude i najbolja među njima, ako već ne budemo osvojili grupu ispred Portugalaca.

U tri "staze" ka Mundijalu igra se polufinale i finale (jedna utakmica), a pobednik ide u Katar.

Rezultati će odlučivati ko će i biti domaćin svakog od tri turnira, za šta takođe imamo dobre šanse, dok je još rano za prognoze na koga bismo mogli da "naletimo" pošto se rezultati menjaju iz kola u kolo, tako da su do kraja moguća brojna iznenađenja, pa i da umesto nas Portugal bude na ovakvim mukama.

Izvor: Wikipedia/screenshot

Trenutni rezultati govore da bismo u polufinalu mogli na Češku, Ukrajinu, Norvešku ili Severnu Makedoniju, odnosno Vels i Austriju koji stižu iz Lige nacija i biće nepovlašćeni.

Što se tiče povlašćenih reprezentacija, to su Albanija, Škotska, Švajcarska, Švedska i Rusija - tako da bi i sa nekima od njih mogli da se nađemo u finalu, s tim da će dve najbolje reprezentacije biti sklonjene sa našeg puta, a to će se sigurno promeniti mnogo puta do novembra.

U svakom slučaju na nama je da prvo pobedimo Azerbejdžan i dođemo do šanse da se sa Portugalom borimo za prvo mesto, a nakon toga ćemo misliti o plej-ofu koji je izuzetno težak.

Termini su krajem marta.