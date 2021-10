Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi objavio je spisak igrača za mečeve protiv Luksemburga i Azerbejdžana koje se igraju u okviru kavlifikacija za SP u Kataru 2022. godine.

Izvor: Starsport

"Moja filiozofija je da u svakom meču idemo na pobjedu", poručio je selektor Srbije na početku konferencije za medije.

Golmani: Marko Dmitrović, Predrag Rajković, Mile Svilar

Odbrana: Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Stefan Mitrović, Uroš Spajić, Matija Nastasić, Nikola Milenković

Vezni red: Darko Lazović, Nemanja Radonjić, Filip Kostić, Mihailo Ristić, Filip Mladenović, Nemnja Gudelj, Nemanja Maksimović, Uroš Račić, Saša Lukić, Marko Grujić, Filip Đuričić, Sergej Milinković-Savić, Dušan Tadić, Andrija Živković

Napad: Aleksadar Mitrović, Luka Jović, Dušan Vlahović

"Znamo da nas očekuju dvije utakmice koje moramo da riješimo u svoju korist, s punim respektom prema protivniku, ali još većim prema sebi. Uz naš stil, možemo da dođemo do rezultata. Na to smo fokusirani. Nećemo nikoga potceniti, to ne dolazi u obzir. Moramo da shvatimo najozbiljnije sve utakmice, u tom smislu nemojte brinuti. Srbija će dati svoj maksimum i protiv Luksemburga i protiv Azerbejdžana"; kaže selektor ove reprezentacije.

"Imamo dvije prepreke do finala. Kad kažem finale, mislim na Portugal u Lisabonu, bez obzira da li smo pobijedili u Dablinu ili nesrećno odigrali tamo 1:1. Ta utakmica svakako odlučuje. I da nam treba neriješeno u Lisabonu, mi ćemo ići na pobedu. To je naša filozofija i to tražim od naših igrača", rekao je Piksi i nastavio:

"Nisam pratio medije posle Dablina, jer sam bio fokusiran na šokantan rezultat i način na koji smo dali gol sebi. I Šerif dođe i pobijedi Real usred Madrida, dešavaju se takve stvari. Slažem se da mentalitet naših igrača, sistem, postavka na terenu, sve to je na mjestu, da mene čini zadovoljnim. Insistiraću i ono što smo vidjeli u Dablinu, Srbija mora da igra takav fudbal", objasnio je selektor Srbije.

"Da li me raduje forma Vlahovića i Mitrovića? To može samo njih da raduje. Mene raduje da su živi i zdravi. Da daju golove je normalna stvar, zato ih pozivam. Da li će u klubu dati jedan, dva ili tri ništa mi ne znači. To je samo samopouzdanje pred reperezentaciju za njih i to je dobra stvar", odgovorio je Dragan Stojković Piksi na pitanje kako mu se dopada to što srpski napadači rešetaju mreže u klupskim dresovima.

Odmah potom uslijedilo je pitanje kako selektor bira sastave sa kojima će započeti meč?

"Tim pravim po svom osjećaju, ne znam kako da to objasnim. Mislim da ne griješim. Taj prvi osjećaj i slika koja mi se stvori, to je jednostavno to. Sam sa sobom u sobi, papiri, olovke, flomasteri, protivnik, mogućnosti koje mogu da se dese... Jednostavno, taj prvi osjećaj je taj koji biram, ne postoji sila koja to može da promijeni. Ne daj Bože jedino da se neko ne razboli. Jer to je tim koji pravim noć pred utakmicu. Kada se pravi tim, svaki trener gleda da izvuče maksimum, da predvidi šta bi moglo da bude. Bar sam ja čist sam sa sobom. Meni je važno da u ekipi nemam problema ko će početi, ko će ući... To im je još u martu objašnjeno i oni su to shvatili. Niko me ne zove da mi kaže ko da igra", skreće pažnju Piksi.

Vanja Milinković-Savić blista na golu Torina, te je Piksi upitan da li bi mjesto na spisku moglo da se nađe i za njega.

"Pa gdje da ga stavim? Jedino da pozovem pet golmana. Gledao sam ga pre dve nedelje. Radi se o jednom kvalitetnom golmanu, bratu od ovog što igra i što je dao gol u Dablinu, Sergeja. Dobar je momak. Ali imamo Svilara, Ilića, Dmitrovića, Rajkovića. Ako nam treba po pet-šest golmana, onda ćemo zvati. Na njemu je da radi i da se dokazuje. Pratimo ih sve", poručio je selektor.

Reprezentaciju Srbije očekuje utakmica protiv Luksemburga u gostima 9. oktobra, a zatim 12. oktobra protiv Azerbejdžana u Beogradu.