Jedna od najljepših sportskih novinarki, djevojka koju često viđamo pored terena u Seriji A, ponovo nema momka.

Izvor: Instagram/dilettaleotta/printscreen/ATA Images/Milan Maričić

Dileta Leota je ponovo slobodna. Po mišljenju mnogih najljepša sportska novinarka na svijetu raskinula je vezu sa turskim glumcem Džan Jamanom, a po prvi put je progovorila o tome kako je romansa pukla.

Iako je djelovalo da stvari funkcionišu perfektno, a da Turčin planira i da je oženi uskoro, njih dvoje su odlučili da raskinu. Prsten je bio spreman, Dileta se dvoumila, a na kraju je veza prepuna strasti okončana nakon samo nekoliko mjeseci.

Nije bilo lako održati je jer su svi željeli da znaju šta se dešava između njih dvoje.

''Škakljivo je to što kada se zaljubiš u tako poznatog čovjeka, moraš da se nosiš i sa svim ostalim. Teško je onda ostati u intimi. Gotovo sve naše trenutke dijelile su novine, a to je nekada teško'', požalila se Dileta Leota.

I stvarno, o njihovoj romansi brujao je cijeli svijet. Prvo zbog toga što je iz igre ''ispao'' Zlatan Ibrahimović - sa kojim je imala avanturu, a onda i zbog toga što je veza sa turskim glumcem postajala sve ozbiljnija.

Dileta i Džan su uhvaćeni kako razmjenjuju nježnosti:

Dileta Leota se trudi da ne iznosi svoj ljubavni život u javnost, ali je nemoguće sakriti sve tajne.

''Nikada ne govorim o ljubavi, ali to je bila lijepa priča, san, bajka. To je bila ljubav na prvi pogled. Mi smo dvoje odraslih ljudi koji su se upoznali, zaljubili i pokušali da žive u ogromnoj strasti. Sicilijanka i Turčin, mislim, kakva eksplozivna mješavina tu može da ispadne. Nas dvoje smo jako strastveni, on čak i više od mene. Bilo je kratko, ali lijepo'', otkrila je novinarka koja se u međuvremenu vratila na posao i nastavila da prati Seriju A.

Naravno, i tamo privlači mnogo pažnje, a na početku nove sezone pokazala je i umijeće sa fudbalskom loptom.

A pogledajte i Diletine fotografije:

Vidi opis UMJESTO BRAKA, RASKID! LIJEPA DILETA OTKRILA SVE DETALJE: Otkačila Ibru zbog Turčina, a još uvijek ga voli! (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot/dilettaleotta Br. slika: 31 1 / 31 Izvor: Instagram/dilettaleotta/screenshoot Br. slika: 31 2 / 31 Izvor: Instagram/screenshot/dilettaleotta Br. slika: 31 3 / 31 AD Izvor: Instagram/screenshot/dilettaleotta Br. slika: 31 4 / 31 Izvor: Instagram/screenshot/dilettaleotta Br. slika: 31 5 / 31 Izvor: Instagram/dilettaleotta/screenshoot Br. slika: 31 6 / 31 AD Izvor: Instagram/dilettaleotta/screenshoot Br. slika: 31 7 / 31 Izvor: Instagram/screenshot/dilettaleotta Br. slika: 31 8 / 31 Izvor: Instagram/dilettaleotta/screenshoot Br. slika: 31 9 / 31 AD Izvor: Profimedia/Jonathan Moscrop/Sportimage Br. slika: 31 10 / 31 Izvor: Instagram/Diletta Leotta Br. slika: 31 11 / 31 Izvor: Profimedia/Jonathan Moscrop/Sportimage via PA Images Br. slika: 31 12 / 31 AD Izvor: Profimedia/Jonathan Moscrop/Sportimage Br. slika: 31 13 / 31 Izvor: Instagram/dilettaleotta/screenshoot Br. slika: 31 14 / 31 Izvor: Profimedia Br. slika: 31 15 / 31 AD Izvor: Profimedia/Jonathan Moscrop/Sportimage via PA Images Br. slika: 31 16 / 31 Izvor: Instagram/screenshot/dilettaleotta Br. slika: 31 17 / 31 Izvor: Profimedia/Jonathan Moscrop/Sportimage Br. slika: 31 18 / 31 AD Izvor: Instagram/screenshot/dilettaleotta Br. slika: 31 19 / 31 Izvor: Profimedia/Jonathan Moscrop/Sportimage via PA Images Br. slika: 31 20 / 31 Izvor: Instagram/screenshot/dilettaleotta Br. slika: 31 21 / 31 AD Izvor: Instagram/screenshot/dilettaleotta Br. slika: 31 22 / 31 Izvor: Instagram/screenshot/dilettaleotta Br. slika: 31 23 / 31 Izvor: Instagram/dilettaleotta/screenshoot Br. slika: 31 24 / 31 AD Izvor: Instagram/dilettaleotta Br. slika: 31 25 / 31 Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 31 26 / 31 Izvor: Instagram/dilettaleotta Br. slika: 31 27 / 31 AD Izvor: Instagram/screenshot/dilettaleotta Br. slika: 31 28 / 31 Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 31 29 / 31 Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 31 30 / 31 AD Izvor: Instagram/dilettaleotta Br. slika: 31 31 / 31

''Mislim da sam još zaljubljena. To mi se nikada nije dogodilo. U ovoj situaciji izgubiš razum, kontrolu, a ponekad i ljubav. Ovo nije lak trenutak, sada smo Džan i ja razdvojeni i daleko, ali ne znam šta će se dogoditi u budućnosti. Brak? Sve je bila istina, prosidba je uslijedila nakon mjesec dana od upoznavanja, ali možda su stvari išle prebrzo...'', izjavila je Dileta, koja je između ostalog i upoznala porodicu turskog glumca.