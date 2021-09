Trener Barselone otkrio kako je bilo sarađivati sa legendarnim Argentincem.

Izvor: Profimedia

Uopšte ne ide sjajno Barseloni, Ronald Kuman je pod velikim pritiskom, čak se priča i da mu Katalonci ne daju otkaz samo jer bi morali da mu plate ogromno obeštećenje. Ali za to vreme, Holanđanin je pričao o Lionelu Mesiju.

Naravno, legendarni Argentinac više nije deo Barselone, otkako je otišao u Pari Sen Žermen, a Kuman je na vrlo zanimljiv način opisao kako je to bilo sarađivati sa Mesijem.

Kuman je bio vrlo detaljan u opisima.

"Sve je bacao u senku. Delovalo je da su svi bolji samo zbog njega. To nije kritika, to je opservacija. Znao sam i ja koliko je dobar, ali uvek je neverovatno videti to uživo. Znao je sve čemu biste učili fudbalere, u svemu je bio savršen. Prepoznavanje situacija, prijem lopte pod pritiskom, trčanje s loptom, završavanje akcija pred golom... To nije normalno, nije normalno", izjavio je Koeman.

Holanđanin je otkrio koja je razlika između Mesija i drugih fudbalera.

"Na treninzima su se neki igrači šalili, šutirali su iz lakih pozicija, opuštali se... Messi nije. Svaku loptu je šutirao s velikom snagom, sve je bilo funkcionalno. Takođe, želeo je da pobedi u svemu", dodao je.

Na kraju, Kuman je rešio da ispriča i jednu anegdotu sa treninga Barselone.

"Pre treninga igrali smo 'u krugu', a onaj ko bi izgubio tri puta morao bi da trči sprinteve za kaznu. Pitao sam Mesija da li je nekada on to morao da radi. 'Da, jednom', rekao je. Kada je on igrao, stariji fudbaleri nikada nisu gubili od mlađih. Jednom se to dogodilo i Mesi je bio ozbiljno ljut čitave nedelje. Bio je pravi tiranin na treninzima", zaključio je Kuman.