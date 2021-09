Trener Crvene zvezde Dejan Stanković ističe da se oni i Partizan vrlo dobro poznaju pred 165. "večiti" derbi.

Vreme je za 165. "večiti derbi"! Partizan će u nedelju (18.00) u Humskoj ugostiti Crvenu zvezdu. Crno beli će pokušati da iskoristi svoje adute, ali i šampion Srbije i te kako veruje u sebe i svoje kvalitet.

To potvrđuju i reči Dejana Stankovića na poslednjem obraćanju medija pred najveću utakmicu srpskog fudbala.

Trener Crvene zvezde je bio presrećan zbog pobede njegovih momaka nad Bragom u Ligi Evrope, ali odmah posle tog meča, sav fokus pao je na gostovanje Partizanu.

"Derbi je nešto na šta Srbija treba da bude ponosna, pogotovo u poslednje vreme, jer kao što svi mogu da vide i Zvezda i Partizan krče put domaćeg fudbala da u Evropi imamo možda i dva učesnika u Ligi šampiona, ako ne to, onda bar skraćene kvalifikacije, gde će biti dosta lakše", počeo je Stanković, a potom otkrio kakvo je zdravstveno stanje pojedinaca pred derbi.

"Što se tiče nas, Ben je povređen, a pokušaćemo da osposobimo Pavkova da odigra bar neki minut, ali kao što sam rekao i pred Bragu - koga nema, bez njega se mora. Igra se na svaka tri dana, iskoristićemo i ovo danas za analizu da se što bolje spremimo i taktički postavimo kako želimo. Znate i sami, derbi ne može da se prognozira, ali dolazi u dobrom momentu za nas. Pobeda protiv Brage daje sigurnost i samopouzdanje i optimista sam", kaže trener Zvezde.

Stanković je o govorio i o tome kako se priprema ekipa za derbi.

"Više je to psihološki, nego taktički. Ne možemo mi jedni druge mnogo da iznenadimo, jer se dobro poznajemo, a stil igre obe ekipe je već sad prepoznatljiv. Mislim da ne mogu da nas iznenade, mogu da zamene nekog igrača za igrača, ali to je to. Bitna je psihologija ovde, jer na ostalim utakmicama gubiš bodove, a derbi je poraz, ako ga izgubiš. Tad gubiš kao navijač pre svega."

Trener crveno-belih je pohvalno govorio o Partizanu.

"Nema tu kalkulacija i ne može da se prognozira. Igraćemo da pobedimo. Partizan ima dobar start sezone, poštujem trenera Stanojevića koji je izdigao ekipu, gde oni zaista teško primaju golove. Organizovani su, imaju dobar srednji blok iz kog ostavljaju prostor brzim napadačima. I mi, kao verovatno i oni, idemo na pobedu, a videćemo šta će derbi izneti."

Stanković je potom pohvalio pojedine igrače Zvezde za partiju pruženu protiv Brage.

"Katai je neko ko se ne plaši i ne zanima ga koji je minut utakmice u smislu preuzimanja odgovornosti. Hrabar je i svi mu verujemo. Pohvalio bih i Gobeljića za partiju protiv Brage, jer je čuvao njihovog najboljeg igrača. Jesmo primili gol koji je bio posledica umora i naših sitnih grešaka, ali me je on oduševio. Dioni je “porastao” u poslednjih mesec dana i meni je drago kada špic ulazi u šanse, ali je vreme da ih realizuje. Direktan sam sa mojim igračima i kažem - špic Zvezde iz dve šanse mora da da dva gola i špic Zvezde i kada nema nijednu šansu, mora da izmisli gol. Ipak, zaista sam zadovoljan Dionijevim radom i napretkom. Došao je kasno, u smislu toga da je bez priprema krenuo da igra i odrazilo se to na njega i na povredu koju je vukao od pre, ali zaista verujem u njega. Ne samo u njega, već u ceo tim. Ne bih da izdvajam nikoga, jer pojedinca kod nas "izbaci" grupa. Videli ste i protiv Brage da je moralo više od onoga što smo se dogovorili, a momci su to ispunili i to očekujem i u nedelju.

Prekidi su bili zaštitni znak Crvene zvezde prošle sezone, a pogodak Rodića protiv Brage nagoveštava da bi to moglo da se nastavi.

"Sitnice odlučuju velike utakmice. Ko bude imao više koncentracije na prekidima, na odbijenim loptama, na tome da ne izgubi loptu u opasnoj zoni - to pravi prevagu. Zadovoljan sam prekidima sada i mogu da kažem da mnogo radimo na njima. Na početku smo možda malo komotno ulazili u protivničke šesnaesterce, a sada idemo da damo gol", poručio je Dejan Stanković pred 165. "večiti" derbi.