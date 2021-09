Selektor Holandije Luj van Gal ocijenio je da će Crna Gora protiv njegovog tima igrati sa osam-devet igrača iza lopte.

"Imaćemo, dakle, isti problem kao protiv Norveške. Moramo da ga riješimo, trenirali smo da ga riješimo. Crna Gora ostavlja više prostora nego Norveška, ali ima kreativnije igrače. To je kultura stare Jugoslavije. To su pametni, lukavi igrači. To što igraju sa Holandijom daće im dodatni motiv. Biće izazovna utakmica i borba 90 minuta. Moraju svi igrači da budu uključeni, da im radi mozak, da se fokusiraju i da ono što vježbamo sprovedu bolje", rekao je Van Gal.