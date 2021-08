Bivši fudbaler Mančester junajteda Geri Nevil komentarisao je povratak Kristijana Ronalda na "Old Traford".

Izvor: Profimedia

Mančester junajted je oduševio svoje navijače kada je u petak šokantnim preokretom uspeo da u klub vrati Kristijana Ronalda posle 12 godina odsustva sa "Old Traforda".

Ipak, legenda kluba Geri Nevil ne želi da popusti upravi Junajteda zbog tog poteza, tvrdeći da je on način da se ućutkaju navijači!

Nevil je jedan od velikih kritičara porodice Glejzer, u čijem vlasništvu se Mančester junajted nalazi, a ovoga puta istakao je da je kupovina Ronalda samo populistički potez.

"Glejzeri su uradili ono što obično rade kada su pod pritiskom. Naprave dva ili tri pojačanja i to praktično ućutka ljude", rekao je Nevil za "Skaj Sports".

"Mislim da probleme duboki problemi u Junajtedu. Nisu mogli da dozvole da Ronaldo ode u Mančester siti. Imali su to u prošlosti sa Aleksisom Sančezom kada je on trebalo da ode u Siti i oni su se umešali", podsetio je Nevil na slučaj Čileanca, koji se uopšte nije proslavio na "Old Trafordu".

"Morali su da se umešaju, bez obzira da li su to želeli ili ne. Nijedan navijač Junajteda ne može da se žali na to koju trojicu igrača su doveli", rekao je Nevil, aludirajući da su uz Ronalda stigli i Džejdon Sančo i Rafael Varane.

"I dalje mislim da će se prvenstvo završiti u redosledu Mančester siti - Čelsi - Mančester junajted. Ne mislim da će ih dolazak Ronalda učiniti boljim od Čelsija koji je osvojio Ligu šampiona, ili boljim od Sitija koji je prošle sezone imao 20 bodova više", rekao je Geri Nevil.