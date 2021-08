Karlo Anćeloti je upitan o dolasku supertalentovanog Mbapea u Madrid

Izvor: MN Press/Profimedia

Ludilo prelaznog roka se nastavlja. Lionel Mesi je u Pari Sen Žermenu, Kristijano Ronaldo se vratio u Mančester junajted, a Kilijan Mbape?

Kako stvari trenutno stoje on je na pragu madridskog Reala i vrlo brzo bi i taj transfer trebalo da bude završen.

Kao što se i očekivalo, upravo je to bila glavna tema konferencije Karla Anćelotija.

"Očekivao sam to pitanje. Sa velikom dozom respekta moram da kažem da je to nešto o čemu se bave ljudi u klubu. Ja sam fokusiran na predstojeću utakmicu sa Betisom. Razumem da vas to najviše zanima, ali ne mogu da kažem mnogo više o tome sada", rekao je Anćeloti.

Mediji nisu odustajali, nastavila su se pitanja o supertalentovanom Francuzu.

"Mbape je sjajan igrač i to je činjenica. Isto tako moram da kažem i da mi imamo mnogo odličnih igrača ovde koji naporno rade i koji su veoma talentovani. Ne želim da se ponavljam. Imam fantastičan tim i koncentrisan sam na to. Zadovoljan sam ekipom. Ako bude pojačanja, super."

Pojavile su se spekulacije da bi Eden Azar mogao da bude prodat u Juventus kako bi se skupio novac za transfer Mbapea. Nije o tome italijanski stručnjak želeo da priča.

"Azar je veoma važan igrač za nas, radi dobro od kada se oporavio od povrede. Veoma je motivisan i bitan je za tim. Tu je i Vinisijus koji može da bude u ulozi startera, mada je dao tri gola ulaskom sa klupe. Videćemo hoće li se naći u startnih 11 ili će ući sa klupe u narednom meču. Može da doprinese golovima, iako nije klasičan centarfor", zaključio je Anćeloti.

Vremena je sve manje, hoće li pući još jedna transfer bomba?