Vejn Runi veruje da će Kristijano ostati veran "crvenim đavolima", ali ipak je ostavio zrno sumnje!

Izvor: Profimedia

Kristijano Ronaldo je po svemu sudeći sve bliži prelasku u Mančester siti i završio je svoju epizodu u Juventusu. Ipak, neki njegovi bivši saigrači ne veruju u takav rasplet događaja.

Dok mediji prenose da je posao već gotov uprkos protivljenju Pepa Gvardiole, najbolji strelac u istoriji Mančester junajteda odbija da poveruje u istinitost tih tvrdnji.

Vejn Runi je godinama nastupao za Mančester junajted zajedno sa Kristijanom i siguran je da Portugalac neće preći u redove gradskog rivala.

"Kristijano je ostavio dubok trag u Mančester junajtedu i znam da je na to ponosan kao igrač i kao čovek. Ne vidim ga u Sitiju, ali to je fudbal i nikad ne znate šta će se dogoditi. Malo je igrača njegovog kalibra koji su izveli takav transfer. To su uradili Peter Šmajhel i Endi Kol, ali ne čini mi se da će on to da uradi. On ne treba to da uradi iz finansijskih razloga i mislim da je bliži PSŽ-u", rekao je Runi.

PSŽ je demantovao da želi Kristijana i okrenuli su se ka dovođenju Ričarlisona iz Evertona. Ipak uprkos svemu nekadašnja "desetka" Junajteda veruje da Kristijano neće to uraditi, ali je poslao i neke otrovne strelice ka Portugalcu.

Kaže - nismo svi isti!

"Morate znati šta je dobra stvar za vas i vašu porodicu. Svi znaju da ja nikad ne bih mogao da igram za Mančester siti ili Liverpul. To je jasno, ali svi smo različiti. Igrači često zbog finansijskih razloga odlaze u klubove u koje ne žele ili jer im je to jedina opcija. To shvatam. Samo, ja to nikad ne bih uradio", zaključio je Runi.