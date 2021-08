Mladi fudbaler bio je danima u komi, ali se nažalost nije probudio.

Izvor: Facebook/Printscreen/Nikola-kole-Stevanović

Nikola Stevanović Kole (26) iz sela Donje Krajince kod Leskovca borio se 12 dan, posle skoka sa stene, ali je bitku, nažalost, izgubio. On se nije probudio iz kome, a umro je u Skoplju, daleko od svoje kuće i porodice.

Nikola je bio fudbaler, a pre početka sezone odmarao sa sa društvom na Ohridskom jezeru. U jednom trenutku je skočio sa stene u jezero, udario u podvodni kamen i polomio vrat i šesti kičmeni pršljen. Odmah je orebačen je u Skoplje gde je operisan, posle čega je upao u komu iz koje se nije probudio.

"Bio je dobar fudbaler i veoma dobar čovek. Visok i snažan mladić, kao od stene odvaljen. Tuga, velika tuga", priča za sekretar GFS Leskovac Milovan Glušac.

Kako kaže, Nikolin prijatelj, on uvek bio nasmejani momak koji je od malih nogu igrao fudbal. "Prošao je sve mlade selekcije u FK Dubočici. Uglavnom je igrao centarfora i menjao je klubove, sanjajući da će jednog dana zaigrati u nekom većem, ali mu se nije dalo. Igrao je i za FK Kumarevo iz Zloćudova, Polet iz Stajkovca, i u Slogi, a po završetku sezone prešao je OFK Morava Leskovac. On se u međuvremnu zaposlio i Nevlesu jer se od fudbala nije moglo živeti, ali nije nameravao da se skoro oprosti od lopte jer je to bila njegova velika ljubav", priča prijatelj i dodaje da je imao snove o budućnosti, i velike planove i nisu svi bili vezani za fudbal.