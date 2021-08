Svi su očekivali da će se oglasiti Rebić, kad ono Brekalo...

Izvor: Profimedia

U fudbalskoj reprezentaciji Hrvatske definitivno "ne duvaju isti vetrovi" kao za vreme Svetskog prvenstva 2018. godine, pošto deluje da sve više afera izlazi na videlo.

To se osetilo tokom minulog Evropskog prvenstva na kome je Hrvatska ispala u osmini finala, a navodno je bilo dosta problema unutar svlačionice. Selektor "vatrenih" Zlatko Dalić zato je precrtao pojedine fudbalere sa spiska, međutim jedan od njih se i pobunio zbog lošeg tretmana u medijima.

Dok ništa nije bilo sporno u odluci da Ante Rebić malo "odmori" od reprezentacije, za koju je rekao da "igra kao go**o", mnoge je iznenadilo što je precrtan i Josip Brekalo.

Talentovani fudbaler Volfsburga je zbog toga objavio saopštenje da ne bi bilo spekulacije.

"Najgore priče, koje su me naterale da ovo objavjim, jesu one gde mene prikazuju kao neposlušnika koji ne poštuje starije saigrače i koji narušava koheziju u ekipi. To su grube izmišljotine i apsolutne neistine, te moram da ih demantujem, jer u ove tri godine koliko sam u reprezentaciji nikada nisam imao niti jedan jedini problem, niti s jednim saigračem. Upravo suprotno i jedino moguće, sve ih poštujem i sa svima sam u jako dobrim odnosima", napisao je Brekalo.

"Hrvatska reprezentacija za mene je svetinja i moja druga porodica. Ponosan sam što sam u ove tri godine odigrao 27 od 28 mogućih utakmica, a u zadnjih godinu dana uz asistencije postigao i 4 gola", dodao je talentovani fudbaler i dodao da u predstojećem ciklusu kvalifikacija želi Hrvatskoj sve tri pobede.

"Zašto ovaj puta nisam pozvan, nije pitanje za mene, ali ono što znam je da ću svaki put kada budem pozvan dati svoj maksimum. Verujem u sebe i veselim se idućoj prilici i ponovnom pozivu".

Bivši igrač Dinama je za reprezentaciju Hrvatske debitovao 2018. i od tada postigao četiri gola.