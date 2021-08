Menadžer šampiona Engleske stao u odbranu transfer-politike "građana". "Ako kršimo pravila, dokažite to!", odgovorio je Klopu.

Izvor: Profimedia

Mančester siti je ponovo pod udarom kritika, dok se spremaju za ligaški debi Džeka Griliša (25) koji je došao za 117,5 miliona evra i dok se pripremaju da daju ogroman novac za još jednog igrača.

Ne tako davno, u leto 2019, Mančester sitiju "skinuta" je kazna zbog kršenja UEFA Finansijskog fer-pleja. Pre tog pomilovanja bilo im je zabranjeno da dovode igrače, ali od sankcije ipak nije bilo ništa.

Sada, kada "građani" opet troše daleko najviše u Engleskoj, "pecnuo" ih je menadžer njihovog trenutno najvećeg rivala - Jirgen Klop.

"Liverpul ne može da se poredi sa Sitijem, jer oni očigledno nemaju ograničenja. Ne razumem kako troše toliki novac", rekao je Jirgen Klop, koji ovog leta nije imao velike transfere na Enfildu.

Izvor: MN Press

Menadžer Sitija Pep Gvardiola je u odgovoru na to oštro branio politiku kluba.

"Imamo ograničenja zbog Finansijskog fer-pleja. U istoj smo situaciji kao i svi, a svaki klub odlučuje šta će da uradi. Svake sezone prolazimo kontrole kao i svi. Ako grešimo, dokažite", rekao je temperamentni Španac.

Gvardiola je dodao da ne bi trebalo da se zaboravi da su i drugi trošili.

"Već sam reako da postoje vlasnici koji hoće da zarade. Naš neće da gubi novac, ali ako može da ga potroši - to će i da uradi. U prošlosti je Mančester junajted osvojio mnogo titula jer je trošio više od drugih klubova. Da li pamtite to? Trošili su više od Mančester sitija, jer mi tada to nismo mogli. A pre toga je postojao još jedan klub. Ili dva? Ili dva i po? A onda su došli Čelsi sa Abramovičem, mi sa Šeikom Mansurom. Oni hoće da budu u ovom svetu. Šta je problem?", zapitao je Španac.

Izvor: Profimedia

Gvardiola je rekao da velika ulaganja nisu garancija uspeha i podsetio na slučaj svoje Barselone od pre desetak godina.

"U Barseloni sam imao najboljeg igrača kojeg sam video u životu, Lionela Mesija, i to u klupskoj akademiji. Osvojili smo dva puta Ligu šampiona sa sedmoricom igrača iz naše omladinske škole. Svaki klub ima svoju realnost", dodao je Gvardiola.

Siti će prvi ligaški meč odigrati u nedelju, protiv Totenhema od 17.30 časova.