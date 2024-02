Legendarni golman priznao!

Izvor: MN Press

Legendarni Đanluiđi Bufon (46) završio je prošle godine karijeru posle čak 28 godina i nakon toliko vremena potpuno otvorio dušu. Priznao je da je se veoma kaje zbog toga što je u ranoj mladosti kupio srednjoškolsku diplomu i nije se previše obazirao na školu dok je u Parmi gradio fudbalsko ime. Imao je tada 18 godina.

"Napravio sam mnogo grešaka, posebno kada sam bio mlad. Najmanje sam ponosan na to što sam kupio svoju diplomu. To ne bih opet uradio, jer tu postoji doza nekorektnosti, to je kao da koristim prečicu, a nikad nisam išao prečicama", kazao je bivši prvak Evrope i sveta sa Italijom, dugogodišnja "jedinica" Parme, Juventusa, Pari Sen Žermena i na kraju opet Parme, u kojoj je 2023. završio karijeru.

"Volio bih da mislim da će to što ja nisam perfektan dati drugima ideju ljudskosti i da će me približiti ljudima", iskreno je rekao Bufon, koji je sada aktivan u Fudbalskom savezu Italije i pri reprezentaciji te zemlje.

Bufon ima trojicu sina - Luisa (16) i Davida Lija (14), koje je dobio u braku sa Alenom Šeredovom, a ima i sina Leopolda Matiju (8), koji je rođen u njegovoj vezi sa Iliarijom D'amiko. Njegov najstariji sin je na putu da postane profesionalni fudbaler i igrač je kadetskog tima Pize. Ipak, za razliku od oca, on je napadač, a ne golman.