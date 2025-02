Filip Kostić je prilikom pozdravljanja slomio ruku Edinu Džeku. Dobra vijest je da neće biti operacije...

Fenerbahče je na korak od prolaska dalje u plej-ofu Lige Evrope. U prvom meču je u Turskoj rutinski savladao Anderleht (3:0) i sada u Belgiji samo treba da "overi" kartu za prolaz. Taj meč ostaće upamćen ne samo po lakom trijumfu domaćeg tima, već i po tome što je Filip Kostić slomio ruku Edinu Džeku.

Nije toliko dramatično kao što zvuči, ali povreda postoji i do nje je došlo na potpuno bezazlen način. Strelci za turski tim u tom meču bili su Dušan Tadić, Edin Džeko i Jusuf El Nesiri. Upravo je kod pogotka Džeka došlo do povrede i to prilikom proslave pogotka. Potpuno slučajno, ali i to se dešava.

Kostić je dotrčao da proslavi pogodak sa Džekom, tu je bio i Tadić i kada je htio da mu čestita ga je udario po ruci znatno jače nego što je vjerovatno planirao. Nije se u prvom momentu primijetilo da postoji problem, sve do momenta kada je Edin otrčao do klupe i do ljekarskog tima. Zavili su mu ruku i tako pružili prvu pomoć.

Dobra vijest je da nije potrebna operacija, već da će nositi posebnu longetu na ruci. Džeko je ove sezone odigrao ukupno 31 meč za Fener i dao je 15 golova, uz četiri asistencije za tim Žozea Murinja.