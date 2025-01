Navijači Zvezde organizovano su došli na utakmicu u Bernu.

Izvor: MN Press

Navijači Crvene zvezde u velikoj grupi su došli iz centra Berna do stadiona Vankdorf, na kojem njihov tim od 21 čas igra protiv Jang Bojsa utakmicu Lige šampiona. Uz značajno prisustvo policije, oni su u koloni stigli na stadion.

Crvena zvezda oprašta se od Lige šampiona od 21 čas, u poslednjem meču jer nema šansu da se plasira u sledeću fazu. Ove sezone nije imala podršku svojih navijača u gostima na svakoj utakmici, jer su italijanske vlasti zabranile njihov dolazak na utakmice protiv Intera i Milana na San Siru.

"Iz srca ću da kažem, nismo ni počeli da igramo, našim navijačima je zabranjeno da dođu, da putuju. Nije mi jasno, kakav je to način, nije to za mene, ali sam htio to da kažem", rekao je u jednom emotivnom obraćanju Zvezdin trener Vladan Milojević.