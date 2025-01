Miloš Degenek prešao je u TSC iz Bačke Topole.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Miloš Degenek i zvanično je otišao iz Crvene zvezde, ali će ostati u Srbiji. Iskusni defanzivac karijeru će nastaviti u TSC-u. To je klub iz Bačke Topole potvrdio i zvanično, uz njegovu fotografiju sa šalom kluba na predstavljanju.

Da će to da se dogodi moglo je da se nasluti i prije nekoliko nedelja, prilikom konferencije na "Marakani" na kojoj je govorio Vladan Milojević. On je još tada rekao da je pričao sa Milošem i da on ima dozvolu kluba da potraži novu sredinu. Trajalo je to od početka januara, a sada je stiglo rešenje koje je zadovoljilo sve strane.

Prije Miloša su klub napustili Stefan Leković (pozajmljen u Moncu), Marko Ilić (Kotrajk), a očekuje se da će otići i Vanja Drkušić (povratak u Zenit). Za Jegora Pruceva je TSC takođe poslao ponudu, dok je Votford zainteresovan za Šerifa Endiajea.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Degenek je baš malo igrao u jesenjem dijelu sezone, jer se tokom njenog većeg dijela mučio sa povredama. Odigrao je tek dvije utakmice i upisao tek 98 minuta u crveno-bijelom dresu ove sezone, a u potpunosti je bio u drugom planu i tokom većeg dijela prethodne sezone. Tokom tri mandata u Zvezdi Degenek je odigrao ukupno 142 meča, uz tri gola i sedam asistencija, ali i impresivnu predstavu protiv Salcburga na putu do Lige šampiona.