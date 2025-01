Miličković će u Budućnosti igrati do januara 2027.

Izvor: FK Budućnost

Trener Ivan Brnović je na startu priprema pojasnio da je Budućnost dovela igrača koji bi mogao da zamijeni Milana Vukotića, novu akviziciju Partizana – to je Marko Miličković, koji je potpisao ugovor sa liderom Meridianbet Prve fudbalske lige.

“Nije fraza, nego je stvarno tako: san svakog dječaka iz Podgorice je da zaigra za Budućnost i da u plavo-bijelim bojama pod Goricom postigne gol pred navijačima. Tako je moj san na pragu ostvarenja”, rekao je Miličković.

Miličković je bio u OFK Titogradu, pa Otrant Olimpiku, kasnije je u internacionalnoj karijeri nosio dres kosovskog Feronikeljija, Žalgirisa iz Litvanije i uzbekistanog Metalurga. I kaže da je pratio šta radi Budućnost.

“Gledao sam skoro svaku utakmicu, tako da sam dobro upoznat sa ekipom. Sve i da nisam pratio Budućnost prethodnih pola godine, veliki broj mojih prijatelja igra ili je igrao u Budućnosti, i svi ti kada se dotaknemo te priče oko Budućnosti kažu da je stvarno privilegija biti dio kluba”, dodao je Miličković.

Zna i da je Vukotić pošao u Partizan.

“Milan je moj drug, oduševljeno sam gledao njegove golove i igre u prvom dijelu sezone. Postavio je standarde koje je malo ko dosegao u našoj ligi, a od srca mu želim da nastavi sa sjajnim partijama u novom klubu”.

U Žalgirisu je igrao evropska takmičenja, Petrovac ne zaboravlja.

“Sva tri inostrana angažmana su bila značajna za mene, igrao sam dobro, imao minutažu, ali je Žalgiris i ta sezona definitivno prelijepo iskustvo za mene. Sve to mi je pomoglo da sazrim kao igrač, oprobam se protiv boljih i većih. Nadam se da ću sa ekipom Budućnosti to doživjeti, željan sam dokazivanja i rezultata. Petrovac? Partijama u tom timu sam izbio u fudbalsku orbitu i uvijek ću biti zahvalan Petrovcu. I kada sam bio tamo, a i sada mislim da je to prava sredina za mladog igrača, znam da se radi dobro i imam prijatelje dolje. I želim mu da ostane drugi na tabeli”, zaključio je Miličković.