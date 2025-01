Milan Vukotić i zvanično je predstavljen kao novi igrač Partizana.

Izvor: FK Partizan

Partizan je u istom danu predstavio novog trenera Srđana Blagojevića i prvo pojačanje Milana Vukotića (22). O doskorašnjem fudbaleru podgoričke Budućnosti pričalo se već neko vrijeme i sada je sve zvanično završeno. Potvrdio je to i srpski klub na svom zvaničnom sajtu. Nosiće dres sa brojem 11 i ugovor je potpisan na četiri i po godine.

Posle svih formalnosti dao je i prvu izjavu kao novi igrač crno-bijelih. "Od malih nogu sam navijač Partizana i drago mi je što sam uspio da dođem u klub koji volim. Bilo je i drugih ponuda, ali kada me pozvao Predrag Mijatović, sve drugo bilo je nevažno. Partizan vas zove jednom u životu i taj poziv ne može da dobije svako, tako da za mene nije bilo dileme. Došao sam sa ogromnom željom da pokažem koliko mogu i da pomognem klubu da ostvari što bolje rezultate", rekao je Vukotić.

Dijeli prezime sa legendarnim Momčilom Vukotićem. "On je jedna od najvećih legendi Partizana i ovde je ostvario mnoge velike stvari, pa ću pokušati da krenem njegovim stopama. Volim da igram pod pritiskom, gura me to napred, volim da budem pobjednik, a Partizan je klub u kom se pobjede podrazumevaju. Od mene se očekuju golovi i asistencije, potrudiću se da ih bude što više."

Izvor: FK Partizan

Objasnio je potom i zašto je odabrao baš dres sa brojem 11. "Nema nikakve simbolike, bio je slobodan broj i odlučio sam se za njega. Za mene je dovoljno što ću igrati u tako velikom klubu kao što je Partizan. Daću sve od sebe da opravdam očekivanja i da sa novim saigračima ostvarim dobre rezultate", zaključio je Vukotić i poželeo svima srećne praznike.