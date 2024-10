Tri decenije pošto je Hristo Stoičkov osvojio "Zlatnu loptu", niko iz Real Madrida nije došao na ceremoniju u Parizu da oda počast Rodriju. Zbog toga se prisjećamo riječi čuvenog Bugarina...

Izvor: Profimedia

Real Madrid je napravio veliki skandal uoči dodjele "Zlatne lopte". Kada se nekoliko sati pred ceremoniju saznalo da će prestižna nagrada otići u ruke Rodrija, a ne Vinisijusa Žuniora, svi u Real Madridu su pobijesnili i donijeta je odluka da se izbor bojkotuje. Na taj način bacili su sjenku na Rodrijevu nagradu, ali i pokazali da ne mogu dostojanstveno da prihvate poraz, što nikako nije u skladu sa onim "kraljevski" u njihovom nadimku.

Pojačalo je to "mržnju" prema Real Madridu kod mnogih navijača drugih klubova, a bilo bi zanimljivo čuti šta o svemu misli i čuveni Hristo Stoičkov, poznat kao jedan od najvećih kritičara "kraljevskog kluba". Nije to samo zbog toga što je nosio dres Barselone tokom devedesetih, njegova mržnja prema Real Madridu seže još dublje.

Tako je Stoičkov u intervjuu iz 2003. godine otvoreno priznao da prezire Real Madrid i te riječi mu nikad neće oprostiti oni kojima je "kraljevski klub" u srcu.

"Da, ja ću uvijek mrzjeti Real Madrid. Bolje bi bilo i da me ne pitate ništa o njima jer me to tjera na povraćanje", rekao je Bugarin koji je u tom trenutku bio u američkom Di Si Junajtedu, kao fudbaler i tehnički direktor, a trebalo je da ima saradnju i sa najvećim klubom svih vremna - onim koji prezire.

"Uvijek ću biti zahvalan na svemu što mi je Barselona dala. Kada pričam o Barseloni, pričam o velikom timu koji je moja strast", rekao je Stoičkov kome se tada igračka karijera privodila kraju, imao je 37 godina.

Izvor: MN Press

Pričao je da želi da se zadrži što duže u SAD, da mu se ne vraća u Bugarsku, pošto je fudbal stagnirao i ogrezao u korupciji, dodajući da mnogi treneri ne znaju šta rade - samo su tamo da "naprave novac". Optužio ih je za namještanje utakmice i dodao da mu se to gadi kao i Real Madrid, ali je kasnije pogazio svoje riječi jer ne samo da je bio selektor Bugarske i nekoliko tamošnjih klubova, nego je imao i direktorsku funkciju.

Podsjetimo, Hristo Stoičkov je prije 30 godina, dakle 1994, osvojio "Zlatnu loptu" zbog maestralnih igara u dresu Barselone u doba Johana Krojfa. Pet puta je osvajao domaće prvenstvo i jednom Ligu šampiona sa ovim klubom.