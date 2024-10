Milka Forcan će, bar kako sada stvari stoje, postati dio Radne grupe FK Partizan na čijem će čelu biti Rasim Ljajić. Pročitajte i njenu biografiju.

Izvor: Amir Hamzagic/ATAImages

Poznata srpska preduzetnica Milka Forcan trebalo bi da postane dio Radne grupe Rasima Ljajića za spas Partizana. Crno-bijeli će na današnjoj sjednici Skupštine promijeniti rukovodstvo, očekuje se odlazak predsjednika Milorada Vučelića, generalnog direktora Miloša Vazure i svih ostalih članova Upravnog odbora, a potom će Privremeni organ preuzeti upravljanje klubom, sve do izbora novog Statuta.

Rasim Ljajić, kao budući predsjednik Partizana, odlučio je da pozove uspješne ljude iz svijeta sporta i biznisa koji će mu pomoći da "postavi" klub opet na noge, a između ostalog "da" su rekli Predrag Mijatović, Danko Lazović i Milka Forcan. Upravo je njeno ime najveće iznenađenje na spisku saradnika.

Ozvaničenje bi trebalo da uslijedi u popodnevnim časovima kada će se Rasim Ljajić od 15.30 iz Zemunela obratiti i predstaviti plan sa svojim saradnicima pred kojima je više nego izazovan zadatak.

Ko je Milka Forcan?

Vidi opis Bila najmoćnija žena u Srbiji, sad dolazi u Partizan: Ko je Milka Forcan i šta je Mišković pričao o njoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 11 / 11

Rođena je 1969. godine u Beogradu, diplomirala je na Ekonomskom fakultetu i poslije studija otišla je u London, gdje je stekla prva iskustva iz marketinga. Po povratku u Srbiju 1992. godine zaposlila se u preduzeću "Delta M", koje je u tom trenutku brojalo svega 12 zaposlenih. Posao je, kako su mediji pisali, dobila zahvaljujući poznanstvu njenog oca Jovana Mileusnića i vlasnika kompanije Miroslava Miškovića. Njih dvojica su se znali iz kruševačke "Župe", a brzo se ispostavilo da je Milka Forcan više nego talentovana za posao kojim se bavila i postala je "desna ruka" Miroslava Miškovića, najbogatijeg Srbina.

Nagrade Dobila je brojna priznanja iz oblasti marketinga i PR-a. Dobitnik je priznanja PKB “Menadžer godine 2005.” Društvo za odnose s javnošću Srbije dodijelilo joj je 2007. godine nagradu za izuzetan lični doprinos u oblasti komunikacija. Takođe, dobitnik je prestižnog priznanja Marketinška ličnost godine za 2007. Za doprinos izgradnji Hrama Svetog Save, 2006. godine odlikovana je ordenom Svetog Save.

Tokom 18 godina karijere u "Delti" Milka Forcan bila je finansijski i direktor marketinga. Potom i potpredsjednik "Delta holdinga" i predsjednik upravnih odbora "Jugohemije" i "Novosti", dok je radila u međunarodnoj trgovini, finansijama, marketingu i odnosima sa javnošću.

Sticala je iskustvo radeći sa najvećim svjetskim brendovima kao što su Fiat, Nike, Nivea i mnogi drugi. Aktivno je učestvovala u širenju poslovne mreže Delta Holding-a u zemljama regiona. Potpredsjednik Delta Holdinga postaje 2003. i aktivno učestvuje u širenju poslovne mreže kompanije. Od 2004. godine do 2011. bila je predsjednik Upravnog odbora Jugohemije, druge najveće veleprodaje farmaceutskih proizvoda u Srbiji, na čijem je čelu prije privatizacije bio njen otac Jovan Mileusnić.

Milka Forcan u okviru Holdinga 2008. godine osniva Kancelariju za međunarodne odnose, u cilju promocije Delte i srpske privrede na međunarodnim tržištima. Učestvovala je na brojnim internacionalnim konferencijama i događajima kao što su: Svjetski ekonomski forum u Davosu, Evropski biznis samit u Briselu, Friends of Europe - Balkanski samit u Briselu.

Oktobra 2008. godine organizuje konferenciju "Srpska privreda i evropske integracije" u Briselu na kojoj po prvi put srpski privrednici razgovaraju sa predstavnicima EU administracije i Komesarom za proširenje EU, Oli Renom.

Kako su se razišli Milka Forcan i Miroslav Mišković

Izvor: MN Press

U maju 2010. godine Milka Forcan prestaje sa radom u Delta Holdingu i fokusira svoje profesionalne aktivnosti na ekonomski i komunikacijski konsalting i lobiranje, pisali su mediji. Za godine rada u Delta Holdingu rekla je samo da su bile burne i da je od Miškovića "naučila prije svega da odluke u životu i biznisu ne smiju da se ostavljaju za sutra".

Razlaz sa Miškovićem doživjela je kao proces: "Mi smo već dugo različito vrednovali neke ljude, situacije i poslovne dogovore."

S druge strane, Miroslav Mišković je u svojoj knjizi, autobiografiji, "Ja, tajkun", rekao da je Forcan u jednom trenutku pomislila da je moćnija od same kompanije. "Strašan je problem kad čovjek pobrka identitete, kad pomiješa sebe i firmu i izgubi kontakt sa stvarnim stanjem stvari. Doduše, bila je pod uticajem Borisa Tadića, čovjeka malog znanja. Podsticali su se međusobno...", navodi u knjizi.

Dalje dodaje da je ona kao nesumnjivo rječita i vješta žena sebi podizala rejting, a Tadić ju je, na osnovu toga što je od nje čuo uvjerio da je sudbinski važna za kompaniju. "Ali tuđi uticaj, u ovom slučaju Tadićev uticaj na Milku, ne može biti opravdanje, pošto od profesionalca očekujete da misli svojom glavom. Milka Forcan, nažalost, nije pokazala tu sposobnost i zbog toga smo morali da se rastanemo”, prokomentarisao je uspješni biznismen prije nekoliko godina, dok je poznato da su ostali u korektnim odnosima poslije svega.

Privatni život Milke Forcan

Pored toga što je ostvarena na poslovnom planu, Milka je srećno udata za svog nekadašnjeg kolegu Branka Forcana sa kojim ima dvoje djece, ćerku i sina. Njih dvoje su najprije bili kolege, a potom se rodila ljubav koja je krunisana brakom, a zanimljivo je da je i Branko Forcan učestvovao sa Miroslavom Miškovićem u "dizanju" kompanije Delta M.

"Mislim da je jako bitno očuvati porodicu na okupu i da je to baza jedna koja vam daje snagu i u životu i sa svim sa čim se suočavate. Takođe, mogu da kažem da najvećim svojim uspjehom smatram to što sam uspjela paralelno da uz karijeru ostvarim i na vrijeme se realizujem po pitanju supruge i majke i da to sve ide kako treba. Vaspitanje i školovanje djece su mi bile jedne od najbitnijih stavki. Dešava mi se da ih ljudi često hvala da su kulturni, fini, što mi je prosto čudno, zar se to ne podrazumijeva, to bi trebalo da se podrazumijeva", kazala je Milka u jednom nedavnom intervjuu.

Vidi opis Bila najmoćnija žena u Srbiji, sad dolazi u Partizan: Ko je Milka Forcan i šta je Mišković pričao o njoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/milkaforcan Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/milkaforcan Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/milkaforcan Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/milkaforcan Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/milkaforcan Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/milkaforcan Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/milkaforcan Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/milkaforcan Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/milkaforcan Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/milkaforcan Br. slika: 10 10 / 10

Kao najteži trenutak u život izdvaja period kad je njena sestra bila u pritvoru zbog afere vakcina iz 2009. godine. Kako jedan problem nikad ne dolazi sam, govori i to da se njena majka u tom periodu liječi od kancera, što je za sve bila dodatna stresna situacija.

"Ono što se mojoj porodici najteže desilo je kada je moja sestra, ni kriva ni dužna, bila u pritvoru pet mjeseci zbog takozvane afere vakcina iz 2009. godine. Tada je bio u pitanju ptičiji grip. Ona je to recimo smatrala svojim velikim poslovnim uspjehom, što je u periodu kada je bila histerija koja će zemlja uspjeti da nabavi vakcine, ona to uspjela kroz silna odobrenja i procedure koje je morala da prođe. Dvije godine kasnije, od toga je napravljena afera, koja je iz korijena promijenila njen život, ali i nas ostalih u porodici. To je trajalo, bilo je užasno nepijatno. Ona je u tom periodu imala i dvoje male djece. Evo koliko godina kasnije, tu nije došlo do oslobađajuće presude, već je odbačeno, kao da nikad nije ni postojalo. Prosto je odbačen slučaj, što u pravom smislu ima još veću konotaciju", prisjetila se ona.