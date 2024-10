Frančesko Toti ima ponude, još samo da ih prihvati i opet zaigra!

Izvor: Profimedia/D.Nakashima/AFLO

U septembru je napunio 48 godina Frančesko Toti - a i dalje ga žele! Kako je naveo u jednom medijskom pojavljivanju, vrlo lako bi mogao da se vrati na teren jer od odluke da se oprosti od fudbala 2017. godine do sada ne prestaje da dobija ponude. Ne bi ni bio prvi koji bi se u italijanski fudbal vraćao iz penzije...

"U životu nikada ne reci nikad. Već je bilo fudbalera u prošlosti koji su se vraćali na teren posle nekoliko godina. Nedavno su se oko mene raspitivali neki timovi iz Serije A. Jeste komplikovano, ali nije nemoguće da se to izvede. Sigurno je da bih prvo morao mnogo da treniram", iskren je bio Frančesko Toti.

Legendarni kapiten Rome proveo je cijelu karijeru u jednom klubu. Za Italiju je od 1998. do 2006. godine odigrao 58 mečeva i postigao devet golova, uzeo je zlato na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, a za Romu je nastupao od 1993. do 2017. godine, Osvojio je Seriju A 2001. godine, dva kupa i dva superkupa Italije, a na 786 mečeva dao je 307 golova. A sve je krenulo 28. marta 1993. godine kada je na gostovanju Breši Siniša Mihajlović bio heroj Rome sa golom i asistencijom, a tadašnji trener Vujadin Boškov je to iskoristio da kod sigurnih 2:0 uvede u igru tada golobradog tinejdžera Totija. Tri decenije kasnije, možda bismo mogli opet da ga gledamo na ternenu.