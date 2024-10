20.10.2024ultras Mostar (Zrinjski) vs Red Army Mostar (Velež) in center of Mostar. Sticks, bats, belts and pyros included. (~60/70 Red Army attack ~200 ultras mostar who made a graffiti), check more here:https://t.co/FRQlIIzDXfpic.twitter.com/I9WYNjNq08