Kilijan Mbape je uvjeren da nije kriv i da nema zbog čega da brine.

Izvor: Piotr Matusewicz / AFP / Profimedia

Nakon optužbi da je Kilijan Mbape počinio silovanje u četvrtak u Stokholmu oglasila se njegova advokatica Mari Ali Kanu-Bernar. Branila je svog klijenta i istakla da priprema tužbu za klevetu, a negirala je brojne navode koje smo mogli da vidimo u medijima. Prvenstveno je navela da on zbog ogromnog kruga ljudi koji je uvijek tu sa njim nije mogao da uradi tako nešto.

"Njegov krug ljudi je tou da ga zaštiti od rizika njegove slave. Mi pričamo o 25-godišnjaku koji je jajko zreo i mentalno jak i ja mu se zbog toga divim. Ali možete zamisliti medijsko ludilo koje se izliva na njega?", zapitala se ona.

Nakon toga je advokatica istakla da Mbape nema zbog čega da se kaje i izvinjava. Jasno je to rekao i advokatski tim mu veruje. Treba istaći i da zvanično postoji tužba za s*ksualno uznemiravanje i silovanje, ali ne zna se još uvijek da li je baš naveden Kilijan Mbape imenom i prezimenom u njoj.

"Vrlo je jasno rekao - nemam za šta da se kajem. On živi dugačije nego mi, to je sigurno, ima kordon ljudi oko sebe, neki krug. Ne smije da rizikuje jer je veoma ispraćen u javnosti i zato drži ljude blizu sebe i poznaje ih. Zbog svega toga mnogo toga ne može da radi. Kada kaže da nema zbog čega da se pojkaje znam da je slučaj dobijen. Ništa se nije desilo, postoji mnogo kamera u Stokholmu i u tom hotelu. Još bolje po nas. Kao što smo vidjeli ništa se tu nije desilo", navodi Mari Ali Kanu-Bernar.

Advokatica koja brani jednog od najboljih fudbalera svijeta je istakla da njen klijent nema čega da se plaši, ali da ipak sve ovo sasvi sigurno utiče na njega. Iako smatra da nije kriv, medijski pritisak mora da osjeti, kako na fudbalskom terenu, tako i van njega.

"U nekom trenutku će se medijsko ludilo oko njega smanjiti, ali će se optužbe nastaviti. Nije lako odbaciti ih, tako da će sigurno svjedočiti. Ali mi nismo još podnijeli tužbu za klevetu jer još ni ne znamo da li je tužba podnijeta protiv njega. Neću raditi nešto dok su stvari u vakuumu. Ako se potvrdi da je tužba podnijeta protiv njega, onda ćemo podnijeti tužbu za klevetu jer on nema za šta da se izvinjava. Jako je miran jer zna da nije uradio ništa. Prati ovaj napad sa distance i štitimo ga od svega. Ali sasvim sigurno će to sve uticati na njega. Ponavljam, on ima 25 godina. Optužba poput te, iako znamo da možda nije ni podnijeta protiv njega, natjeraće medije da ne oklijevaju i da kažu da je kriv. Od tada pa nadalje biće teško da se živi", navodi Mari Ali Kanu-Bernar.