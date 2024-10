Pep Gvardiola uvijek sa posebnim emocijama priča o dvojici Italijana, Robertu Bađu i Karlu Maconeu. Pročitajte njegovu dirljivu ispovijest o obojici.

Izvor: MN Press

Pep Gvardiola postao je u posljednjih 15 godina najznačajniji trener u modernoj istoriji fudbala i tako uspješan da mnogi i zaboravljaju da je bio igrač. A bio je veoma dobar vezista, najprije matične Barselone, a potom i nekoliko italijanskih klubova. Nastupajući za Brešu od 2001. do 2003. imao je čast i privilegiju da se upozna sa Robertom Bađom, jednim od najvećih italijanskih i evropskih igrača u istoriji.

Njihovo zajedničko vrijeme nikad nije zaboravio, niti to kako je Bađo igrao fudbal, ali i u kakvom je zdravstvenom stanju bio.

Na i dalje tečnom italijanskom, Gvardiola je intervju za tamošnju televiziju počeo molbom. "Ako zaplačem, onda se izvinjavam, ali postanem emotivan kada pričam o Bađu", rekao je menadžer Mančester sitija.

"Upoznao sam ga na kraju njegove karijere, kada je njegovo koljeno bilo puno ožiljaka. Jedva je mogao da hoda, a i dalje je bio najbolji. Mogu samo da zamislim kakav je bio tokom svojih najboljih godina", rekao je Španac.

Gvardiola se upoznao sa Bađom kada je imao 34 i nakon niza teških povreda, operacije koljena i niza problema koji su uticali na njegovu brzinu, motoriku, ali ne i na njegovu klasu. Osvajač Zlatne lopte za 1993. godine bio je as reprezentacije koja je sa njim na čelu igrala finale Mundijala 1994, kada je promašio posljednji penal protiv Brazila, a u klupskoj konkurenciji nosio je po pet godina dresove Fiorentine, Juventusa, zatim je igrao za Milan, Bolonju, Inter i Brešu, u kojoj je 2004. okončao karijeru.

"Mislim da je stekao divljenje širom svijeta, ne samo zbog svog igračkog talenta, već zbog svega. Ne postoji mjesto u Italiji koje ne voli Bađa, to je nemoguće".

Pogrešno sam procijenio Bađa

U istom intervjuu Gvardiola je pričao i o velikom italijanskom treneru Karlu Maconeu, sa kojim je sarađivao u Atalanti, u sezonama koje nikad neće zaboraviti.

"Prvi put kada sam ga vidio, bio sam na tribinama i vidio sam kako trči ka navijačima Atalante. Bio je trener starog kova, zasnivao je rad na instinktu. To je život, da nisam otišao u Brešu, ne bih znao Maconea. Ta mjesta su divna, ali ono što zaista pamtiš su ljudi koje sretneš", rekao je Gvardiola.

Kada je Macone preminuo 2003, Gvardiola se oprostio od njega obukavši majicu sa njegovim likom i sa čuvenom gestikulacijom ka navjiačima Atalante. Iako je Breša kao klub i grad bila daleko ispod glamura koje nosi Pepova Barselona, ni za šta ne bi mijenjao to iskustvo.

"Navikao sam bio na osvajanje trofeja, ali u Breši smo slavili svaki put kada smo pobijedili neku utakmicu. Ne žalim uopšte, upoznao sam se sa situacijom koja mi nije bila uobičajena i bio je to jedan od najboljih perioda u mom životu. Mislio sam da je Roberto Bađo veoma ozbiljna osoba, ali realnost je takva da je on bio srce i duša svlačionice. Bio je to zaista jak tim", rekao je Pep.

Da li bi uskoro mogao da napusti Mančester siti i možda se vrati u Seriju A?

Hoće u Italiju, ali samo sa Bađom

"Ne, nije tačno da sam donio bilo kakvu odluku. I dalje moram da razmislim. Da sam već odlučio, rekao bih to. Bilo šta može da se dogodi."

Da li može da se dogodi i da vodi ekipu u Italiji? "Ako bi mi se Bađo pridružio kao pomoćni trener, možda - da!"