Čuveni golman Vojčeh Ščensni nerado razgovara o svom velikom poroku - cigaretama

Izvor: Profimedia

Poljski golman Vojčeh Ščensni potpisao je ugovor za Barselonu i postao njen član nakon što se reaktivirao iz penzije. U velikom intervjuu za tamošnji "Mundo Deportivo", on je govorio o svojoj karijeri i o svom životu, a posebnu pažnju je posvetio svom poroku - cigaretama.

Čuveni čuvar mreže Arsenala, Rome, Juventusa planirao je da od ove jeseni uživa u penziji, ali je te planove promijenio kada ga je pozvao španski velikan. Ali cigarete ne ostavlja, niti želi da ga bilo ko pita za to.

"Apsolutno ništa ne mislim o komentarima o tome. To su stvari koje ne mijenjam u svom privatnom životu i nikoga se ne tiče da li pušim. To ne utiče ni na šta i mislim da neme veze ni sa čim. Na fudbalskom terenu radim duplo jače. I ne radim to pred djecom, tako da ne utičem negativno na njih", rekao je on.

"Nekad me neko uslika, sakriven iza drveća, dok ne mogu da ih vidim. A, to nije do mene. Pokušavam da to sakrijem, da ne pokazujem ljudima. Ali ako neko misli da ću promijeniti to kako živim svoj privatni život, onda mogu da razmisle opet o tome, jer sam takav, kakav sam", dodao je on.

"Takav sam čitavog života i te stvari se ne tiču nikoga. Hoću da mi se sudi prema tome kakav sam golman, a ne zbog toga što traže priče u stvarima koje nikoga zaista ne interesuju", završio je "polemiku" Ščensni.

Poljak će moći da brani za Barselonu protiv Crvene zvezde na "Marakani" u Ligi šampiona 6. novembra.