Prvi teniser svijeta još jednom govorio o dopingu

Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Janik Siner je u žiži teniske javnosti, a iako se plasirao u polufinale ATP turnira u Pekingu, više je govorio o dopng aferi iz marta mjeseca nego o svojim partijama na terenu.

Podsjetimo, Svjetska antidoping agencija (WADA) potvrdila je da je 26. septembra podnijela žalbu Sudu za sportsku arbitražu (CAS) i tražila suspenziju prvog tenisera svijeta na period između 12 i 24 mjeseci.

"Prije svega, to nije situacija u kojoj bih želio da budem, veoma je delikatna i teška, a takođe je i drugačija. Ponavljam sebi da nisam uradio ništa loše, i to me već stavlja u povoljan položaj. Naravno, bilo je besanih noći tokom ovog perioda i sada opet neće biti lako. Razočaran sam što sam ponovo u ovoj situaciji, ali samo pokušavam da ostanem nekako fokusiran na svoj posao i da učinim sve što mogu da budem spreman za svaki meč koji igram. Ali da, to je težak trenutak za mene, ali i za moj tim" rekao je Siner na konferenciji za medije!

Prvi teniser svijeta dva puta je bio pozitivan na anabolički steroid klostebol u martu, ali nije suspendovan jer je Međunarodna agencija za integritet tenisa utvrdila da nije postojala namjera Italijana, već da je do kontamicije došlo zbog lezija na koži, a prilikom masaže njegovog bivšeg fizioterapeuta.