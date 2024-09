"Sokoli" su u 2. kolu Lige nacija poraženi od Velsa sa 2:1 u Nikšiću, iako su poslije dva primljena gola na startu meča kasnije stvorili mnogo šansi...

Kišno veče u Nikšiću postalo je još tmurnije poslije samo tri minuta kada su fudbaleri Crne Gore dva puta vadili loptu iz svoje mreže... Međutim, ono što bi moglo da bude najava ljepših dana za crnogorski fudbal je rekacija nakon toga - iako poraz na kraju nije izbjegnut.

"Kad u trećem minutu gubiš 2:0 onda je veoma teško igrati, kad se takav rezultat desi tako rano onda to obično ide na 5:0, ali momci su se vratili, odigrali kako treba", rekao je nakon meča selektor Robert Prosinečki.

Osim tih prvih tri minuta kada su pogađali Kifer Mur i Hari Vilson, nije imao šta da zamjeri svojim igračima, pišu Vijesti.

"Moram da im čestitam, jesmo izgubili, ali smo stvorili mnogo šansi, sigurno pet-šest stopostotnih. Pogađali smo prečku, stativu, momci su željeli - odigrali su odličnu utakmicu, osim tih početnih tri minuta", dodao je Prosinečki.

"Sokoli" su dali sve isprave greške sa starta, ali stigao je samo jedan gol - Dritona Camaja.

"Probali smo da izjednačimo, ali na kraju nije išlo... Najgore je kad dobro igraš i imaš mnogo šansi, a izgubiš... Nema šta, okrećemo se narednim mečevima", istakao je legendarni fudbaler.

Vels nije pokazao mnogo toga nakon početnih 2:0...

"Bili smo ti koji su napadali, oni su pokušavali iz kontri... Kad gubiš 2:0 onda moraš da napadaš. Ponavljam, Stevan Jovetić je pogodio prečku, Vladimir Jovović stativu, Nikola Krstović je imao šansu, oni su dva puta sa gol-linije 'vadili'. Statistički odigrali smo odlično, osim prvih pet minuta", ocijenio je Prosinečki.

O Jovoviću i Krstoviću kaže...

"Bio je najbolji na terenu, ili jedan od najboljih - dao je sve od sebe, pogodio stativu, nije ga htjelo, razigravao je, trčao, uklizavao... Krstović je bio odličan - borio se, namjestio gol, htio, želio..."

Kapiten Jovetić morao je da izađe u 74. minutu.

"Poznato je da duže nije imao utakmica, da nije u punom ritmu... Sam je tražio izmjenu, ali do kad je igrao to je bilo dobro. Uz to i Adam Marušić se povrijedio, Andrija Vukčević takođe... U svakom slučaju sve ovo je možda dobar predznak - izubili smo, ali Crna Gora želi da igra, ofanzivno, sa puno šansi", kaže Prosinečki.

Nakon dvije pobjede na startu, Crna Gora je sa novim selektorom vezala četiri poraza, pišu Vijesti.

"Opterećuje me to, naravno... Ali to je jednostavno tako, moramo još da radimo. Čekaju nas dva teška gostovanja u oktobru, ali vidjećemo šta će biti u Turskoj i Velsu", rekao je Prosinečki.

Septembarski ciklus Crna Gora je okončala sa dva poraza.

"Na Islandu smo primili dva gola iz prekida, večeras smo imali tri konfuzna minuta. Kad smo zdravi, onda smo jako dobra ekipa. Večeras smo pokazali da možemo. Bilo je grešaka, stvari koje moraju da se poprave. Momci su dali sve od sebe - kad gubiš 2:0 poslije tri minuta, onda je teško da se vratiš. Mi smo se vratili, postigli gol, igrali i imali šanse. Bilo je i stvari koje moramo popraviti, pogotovo prekide, gdje nismo, pogotovo u prvoj utakmici stajali kako treba. Danas je bilo nešto bolje, ali smo primili gol u prvom minutu, jer nismo mogli da izbacimo loptu. Momci su htjeli, fizički su bili odlični, jako kvalitetni, dolazili smo preko boka, imali šanse... Čekaju nas dvije teške utakmice u oktobru, dva gostovanja, a ako budemo ovako igrali, onda ćemo biti baš dobri", rekao je Prosinečki.

Selektor je prokomentarisao i atmosferu u Nikšiću.

"Atmosfera je bila odlična, navijači su do kraja bili sa reprezentacijom. Navijali su, željeli da se vratimo poslije 0:2. Koliko je padala kiša - teren je bio odličan, lopta je dobro išla. Sa tim možemo biti zadovoljni, jedino ostaje žal što zbog publike, koja je pokisla, nismo pobijedili ili makar osvojili bod", zaključio je Prosinečki.