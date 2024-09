Crna Gora nije uspjela u namjeri da se pita na Islandu.

Crnogorski fudbaleri su u petak poraženi na Islandu, nakon tog duela je jasno da želja selektora Roberta Prosinečkog da osvoji četiri boda u septembarskom dvomeču ne može da bude ispunjena, ali daleko od toga da je za "hrabre sokole" bilo šta izgubljeno, kako Vijesti pišu.

Neuspjeh u Rejkjaviku je, ipak, učinio da sjutrašnji meč sa Velsom u Nikšiću (20.45) bude od ogromne važnosti, jer bi poraz ili remi već sada usporio put naše selekcije u B Ligi nacija.

"Nismo dobro startovali, ali moj optimizam je i dalje veliki. Bilo je mnogo odsutnih, ali pokazali su neki drugi igrači da možemo da računamo na njih. Daćemo sve od sebe da odigramo pravu utakmicu i da pobijedimo. Ako to uradimo, onda je to ono što smo htjeli, iako nas je poraz na Islandu poremetio u nekim stvarima", rekao je Prosinečki i dodao:

"Mislio sam da ćemo odigrati mnogo bolje, čak i da ćemo da slavimo. Prvi gol nas je poremetio, imali smo problema sa prekidima, a na tome smo mnogo radili".

"Namjera nam je bila da igramo kroz pas i u jednom periodu bilo je to dobro. Ipak, previše smo žurili, posebno u završnici, izgubili smo nekoliko lopti u sredini terena, a oni imaju sjajnu tranziciju i uvijek je to opasnost. Takav je i Vels, manje-više isto igraju. Nedostaje nam mirnoća, vezni red je u jednom trenutku izgledao vrlo dobro, ali kad je trebalo dati završni pas i odigrati na stranu mi smo loptu gurali u sredinu", kazao je Prosinečki.

Problemi oko sastava su posebna priča.

"Sve vrijeme se "krpimo". Dosta je igrača otpalo, i to vrlo bitnih, sa nama je nekoliko novih. Do večerašnjeg treninga ne možemo da znamo ko će biti na raspolaganju, a igraće najspremniji. Čeka nas teška utakmica".

Stevan Jovetić je spreman, dilema je nastup Stefana Savića.

"Joveta se osjeća dobro, sa njim i eventualno Savićem dobićemo sigurnost koja ovoj ekipi treba. Siguran sam da će biti sasvim drugačije nego na Islandu, a biće i pun stadion", kazao je Prosinečki.

Da bi Crna Gora igrala onako kako želi Prosinečki mora da prođe određeno vrijeme, ali je očigledno da ni samopouzdanje igrača s loptom u nogama nije na pravom nivou.

"Ima svega pomalo. Previše smo željeli da što brže odigramo i dođemo do gola. Kad god smo napravili nekoliko pasova u sredini, pa odigrali na bok, došli smo do šanse. Nedostaje nam sigurnosti, nadam se da će pritiv Velsa pred našim navijačima biti bolje. Biće sasvim drugačija utakmica nego na Islandu, mislim da ćemo biti mnogo agresivniji i da će kvalitet doći do izražaja", ističe Prosinečki.

Vels je u petak odigrao neriješeno sa Turskom u Kardifu (0:0), iako je više od pola sata imao igrača više.

"Novi selektor Kreg Belami je donio agresivnost jer je i on kao igrač bio malo "ekstreman". I želi da mu ekipa tako igra. Velšani su motivisani, a ne igraju samo na duge lopte, imaju kvalitet i s loptom na zemlji", zaključio je Prosinečki.