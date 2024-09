Momak koji je ljetos pojačao “plave”, nakon istorijske titule u dresu Dečića, ističe da nije puno razmišljao kada je stigao poziv kluba iz glavnog grada.

Izvor: FK Budućnost

“Uvijek sam znao samo za Budućnost, u kući su se uvijek gledale velike utakmice, pa i neke manje kada bi bilo prenosa, navijalo se za Budućnost… A prvi put na stadionu će mi ostati urezan u pamćenje za cijeli život: igrali smo protiv Hajduka pod Goricom, imao sam devet godina. Možete samo da zamisliti kakav je doživljaj djetetu od devet godina da se nađe u onoj sjajnoj atmosferi. Poseban je doživljaj bio kada je Šćepanović postigao gol za 1:1, bila je to mala majstorija”, ističe Šarkić i dodaje:

“Pet-šest godina kasnije sam trenirao nekoliko puta sa kadetima kada smo došli na odmor u Podgoricu, kući imamo dresove koji su stari i preko 20 godina, tako da je izbor bio lak kada je Budućnost pozvala da joj se pridružim”.

Oliver je ovog ljeta imao porodičnu tragediju, jer je u junu preminuo njegov brat bilzanac Matija, reprezentativni golman.

“Zbog svega što se desilo, odlučio sam da ne žurim sa povratkom. Sada sam spreman i zdrav, želim da se pokažem i navijačima i javnosti u pravom svijetlu. Motiva imam na pretek, a sljedeća najveća želja mi je da se konačno vratimo na naš stadion, jer zna se gdje je dom Budućnosti”, kazao je Šarkić.

Objasnio je zbog čega je zadužio dres sa brojem 13.

“Matija je na posljednjoj utakmici protiv Belgije nosio broj 13, zato je to bio moj izbor. Taj broj ima najveće značenje za mene. Život nikada neće biti isti kao prije, ali tu bol mogu da koristim kao motivaciju, jer znam da me moj brat blizanac gleda odozgo i sve radim sa njim u mislima”.

Budućnost je na pripremama na Zlatiboru, a Šarkić očekuje d abrzo bude onaj pravi.

“Volim golove i asistencije, da igram prema naprijed i kreiram opasne situacije. To možete da očekujete od mene, trudiću se da budem bolji iz dana u dan, ali prije svega biću podređen kolektivu. Trenutno smo prvi na tabeli, želimo tu da ostanemo do kraja, a i u Kupu su nam ambicije najveće. Imamo nevjerovatnu želju da klubu, gradu i navijačima podarimo sjajne rezultate za 100. rođendan kluba. Ali, sve to što pričamo moramo da prikažemo na terenu”, zaključio je Šarkić.