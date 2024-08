Trener crno-bijelih govorio o Saldanji, Grimaldu, Jovanoviću, transferu koji u Humskoj samo što nije.

Izvor: Ivica Veselinov

Partizan je pobijedio Železničar 2:0 u nedeljnoj utakmici u Humskoj, a centarfor crno-bijelih Mateuš Saldanja nije bio u ekipi. Nakon blijede partije napadača u meču protiv Dinamo Kijeva, trener Aleksandar Stanojević nije ga uvrstio u takmičarski sastav, jer Brazilac mislima nije u crno-bijelima.

"Saldanja je blizu, ima nekih ponuda i glava mu nije ovdje i jednostavno. Teško je i razmišljati u takvoj situaciji. Uz ekipu je, pozitivan je, on je naš najbolji igrač i to nije sporno, ali nije lako strancima koji imaju neke određene ciljeve u životu. Moramo da se adaptiramo na sve te situacije. Trebaju mi momci sa pravom glavom u ovom našem teškom trenutku", rekao je Stanojević posle utakmice.

Brazilac Mateuš Saldanja (24) došao je u Partizan prije godinu dana, u crno-bijelom postigao 21 gol na 37 utakmica, ali na početku ove sezone nema puni fokus jer se odavno iščekuje njegov odlazak. U takvoj situaciji, Stanojević je očigledno "presjekao" da na utakmice izvodi tim sa Jovanovićem kao prvim špicem. I govorio je i o njemu.

"Rekao sam Đoletu šta je najvažnije"

Povratnik u Humsku bio je strijelac protiv Železničara, za konačnih 2:0 u 39. minutu. "Đole Jovanović se dosta kreće, radi za ekipu. Nagrađen je za to golom na Antićevu asistenciju. Realizacija dolazi i već je tu, iz dvije utakmice dao je tri gola. Prije svega tražim kretnju, dinamiku, da su igrači stalno u pokretu, da stalno napadamo. On to dobro radi, u šansama je. Rekao sam da nije važno da da gol, već da bude u šansi. Mogu da budem zadovoljan, nije to nivo Lige šampiona, ali možemo biti zadovoljni", rekao je Stanojević.

"Da ne bude Grimaldo poguban za mene"

Peruanac Žoao Grimaldo (21) u poslednjih 15 minuta je zaigrao za Partizan, iako još nije spreman od apaptacije na promjenu vremenskih zona, godišnjeg doba... "Kaže da je noćas prvi put spavao posle koliko dana. Ne zna još naše zahtjeve, atraktivan je igrač, biće atraktivan za publiku, da ne bude za mene poguban jer još nije navikao na ove zahtjeve", nasmijao se Stanojević. "Idemo korak po korak, došao je iz zime u ljeto, iz 'minus sedam' u ovo, u nove zahtjeve evropskog fudbala od latino fudbala, ali pokazao je da će biti atraktivan, opasan u situacijama 'jedan na jedan' i 'jedan na dva'", dodao je on.

Svjestan je Partizanov trener zašto se osjeća nervoza u igri njegovog tima i kada naizgled rutinski pobijedi Železničar. "U prvom dijelu protiv Železničara smo dobro igrali, lopta je išla, pravili smo situacije i bolje se kretali bez lopte. Posle je došla nervoza. OK, sve je to razumljivo, težak je grb Partizana i teško je kada posle takvih poraza kakve smo imali morate da steknete samouzdanje. Nismo bili konstantni, igrali smo na mahove, za razliku od Napretka kada nismo igrali ni tako i to je nešto što je dobro. Taj kvalitet igre mora da se poveća na duže intervale"

Tužno je bez juga

Izvor: MN Press

"Fali nam ritma, intenziteta, moći, da zuji sa svih strana. Moramo da budemo moćniji, da brže izađemo iz svoje polovine, to nam fali i znate sve to. Uvuče se strah, specifično smo golove primili od Dinama, ali vidite i ovaj meč, uđe nam strah, imate igrača više, imate strah od neuspjeha, uplašite se i pravite greške koje inače ne biste pravili. Grb Partizana je težak, nije lako, ali publika nas je pozitivno dočekala posle svega što smo im priredili. I naravno, tužno je bez juga, mnogo je to teško za nas, vjerujte mi, ali ljudi koji su bili ovdje bili su stvarno pozitivni, a to nismo zaslužili".

Partizan će sledeću utakmicu igrati u četvrtak do 20 časova, protiv švajcarskog Lugana, u 3. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Pogledajte najzanimljivije detalje meča Partizan - Železničar: