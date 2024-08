Mornar je uradio nešto veliko…

Izvor: FK Mornar

Fudbaleri Mornara su ispisali novu stranicu istorije, prošli su u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije nakon velikih uzbuđenja i pobjede na penale protiv Radničkog iz Kragujevca.

“Uštinite me, možda sanjam. Da mi je neko rekao da Mornar može da se domogne Evrope prošle godine, rekao bih mu da je to nemoguća misija. Došli smo do toga, izvukli Dinamo Tbilisi i svi su nas prežalili, ali sam i tada rekao da se čuda u fudbalu dešavaju. Rekao sam da samo jednog dana želim da piše da je to bio hrabri Mornar”, poručio je trener Barana Zoran Đurašković za RTCG.

Mornar je uradio nešto veliko…

“Vidjeli ste veliko srce mojih momaka, da nismo podlegli pod pritiskom. Imali smo negativan rezultat iz Leskovca, a u skautingu i pripremi utakmice sam rekao da smo igrali smušeno 25 minuta prvog poluvremena, poslije je bila ravnopravna utakmica. Rekao sam da hoćemo još jedno čudo, izgleda da smo spojeni da stvaramo čuda. Ovo je veliki uspjeh za crnogorski fudbal. Ja sam najsrećniji čovjek na svijetu”, istakao je Đurašković.

Mornar će u 3. kolu najvjerovatnije igrati sa mađarskim Pakšom, koji je pred svojim navijačima prošle sedmice savladao AEK iz Larnake 3:0.