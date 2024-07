Dani Olmo prelazi u redove Mančester sitija.

Izvor: Profimedia/IMAGO

Dani Olmo je došao na Euro 2024 kao izmjena Pedriju na poziciji "desetke" u Španiji, a sada mu se smiješi i mogućnost da bude MVP turnira! Takođe, dosta dugo se čekao njegov iskorak na najveću scenu u klupskom fudbalu i izgleda da smo to dočekali. Čim se završi finale sa Engleskom u nedelju on će u Englesku!

Vezista Lajpciga bi najviše volio da se vrati u Barselonu gdje je i ponikao, a odakle je kao mladić otišao u Dinamo Zagreb u potrazi za minutažom, ali to je nemoguće. Finansijski problemi Katalonaca su ogromni i ne dozvoljavaju da se plati ogromno obeštećenje za Olma, pa će to iskoristiti niko drugo do Pep Gvardiola.

Olmo koji je sa tri gola i dvije asistencije ključni igrač Španije otići će u redove Mančester sitija. To što može da igra kao "desetka", krilo, kao i na poziciji veznog sa tri igrača u centralnom dijelu terena odgovara rotacijama Gvardiole, a Lajpcigu odgovara što Siti ne pita koliko Olmo košta.

Navodno će Siti platiti 60.000.000 eura za Španca, a od toga će profitirati i Dinamo Zagreb. Iz redova "modrih" Olmo je otišao u Lajpcig i sada bi posle novog transfera trebalo da dobiju između šest i osam miliona eura.