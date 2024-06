Na pripremama je 28 igrača, a ovu ekipu čini spoj mladosti i iskustva.

Fudbaleri Budućnosti od sinoć su u Moravskim Toplicama, a danas su već počeli sa treninzima na terenu slovenačkog niželigaša NK Turnišče.

Pripreme u Sloveniji su druga faza, trajaće do 2. jula a u tom periodu trener Ivna Brnović vodiće 12 treninga, uz tri kontrolne utakmice.

U taboru "plavih" prezadovoljni su uslovima u banji u neposrednoj blizini sa granicama Austrije i Mađarske.

"Stvarno imamo sve moguće uslove da se pripremimo za ono što nam predstoji. Od prvog dana se zna plan priprema, a najvažnije nam je da su nam igrači na okupu i da su zdravi, a već poslije prvog treninga je uočljivo da su spremni da vrijedno treniraju. Prvi utisci su više nego pozitivni“, rekao je Brnović nakon prvog treninga u Sloveniji.

On sa pomoćnicima Srđanom Nikićem, Ivanom Delićem, Mihailom Tomkovićem, Veljkom Bajkovićem (trener golmana), Milivojem Grbovićem (kondicioni trener).od prvog dana prirpema, 10. juna, insistira na radnoj etici.

"Rad, rad i samo rad... Posebno ovdje, gdje nikakvi spoljni faktori ne mogu da utiču na igrače.Intenzitet rada moramo da podignemo na maksimum, jer želimo tako da igramo. Moramo da treniramo na taj način – da sve što radimo, radimo brzo: razmišljamo brzo, igramo brzo, donosimo brze odluke, timski da djelujemo homogeno... To nije nimalo lako, za to treba vremena, a to sam i rekao momcima. Jednostavno, ne može ništa da se uradi za jedan ili dva treninga, to je proces koji će da traje i nadamo se da ćemo se uigrati što prije, jer nemamo mnogo do prve utakmice u Evropi“, istakao je 48-godišnji glavni trener našeg kluba, i dodao:

"Optimista sam imajući u vidu kvalitet igrača i ono što pružaju od starta priprema. Imamo jednu novu Budućnost, pred nama je nova priča koja ima jednu novu dimenziju u smislu i načinu igre“, smatra Brnović.

„Plavi“ su u Sloveniju stigli u sastavu: Milan Mijatović, Filip Domazetović, Ljubomir Đurović, Vasilije Božović, Zarija Mugoša, Ivan Bojović, Adnan Orahovac, Vladan Adžić, Ognjen Gašević, Bodin Tomašević, Miloš Brnović, Luka Mirković, Andrija Bulatović, Lazar Savović, Vladimir Perišić, Danilo Vukanić, Petar Grbić, Milan Vukotić, Andrej Kostić, Igor Ivanović, Matija Jovanović, Petar Vuković, Dragan Grivić, Luka Brajović, Damjan Dakić, Dragutin Šaranović, Stefan Đukanović i Andrej Camaj.

Ukupno 28 igrača, pošto su Budućnost u prelaznom roku napustili Balša Sekulić, Stefano Almeida, Tonći Mujan, Đorđije Pavličić, Petar Sekulović, Uroš Ignjatović, Aleksa Ćetković, Sava Milić i Nikola Vuković, na pozajmicu je otišao Miloš Dragojević, dok su u Podgorici ostali Stefan Vukčević, Miloš Raičković i Đorđe Despotović...

„Raičković i Vukčević nisu u planu, ne zato što nisu dobri igrači, nego jednostavno zato što se ne uklapaju u moju viziju i koncepciju tima za sljedeću sezonu. Sa Despotovićem smo imali duge pregovore, ali nismo uspjeli. To je igrač vrhunske klase i nedostajaće nam - kaže Brnović.

Budućnost prvu pripremnu igra 25. juna sa Mariborom, tri dana kasnije s Zaglebijem a 1. jula sa Egnatijom.

"Plan nam je da se pojačamo sa po jednim špicom i poušpicom. Obavio sam razgovore na sportskom i izvršnom direktoru je da dogobvore uslove, a pokušaćemo i da angažujemo lijevog štopera", zaključio je Brnović.