Kristijano Ronaldo će uskoro u penziju kako stvari stoje.

Izvor: Profimedia

Portugal je nakon poraza od Hrvatske u kome nije nastupao Kristijano Ronaldo imao odličnu generalnu probu pred Euro. Savladali su Irsku 3:0, a pored uvodnog pogotka Žoaa Feliksa dva gola je postigao Kristijano Ronaldo. On je tako popravio rekord po broju golova u reprezentativnom koji već drži pošto mu je ovo bio 130. gol u 207 nastupa. Bliži se i 900. golu u karijeri, pošto mu je ovo 895. a postavio je i jedan neverovatan rekord.

On je postao prvi fudbaler koji je postigao gol za reprezentaciju u 21 različitoj godini! Ovo su mu bila prva dva pogotka ove godine u dresu Portugala, a prvi gol za nacionalni tim je dao na Evropskom prvenstvu 2004. godine na domaćem terenu i to šampionu Grčkoj. Pred mečeve sa Češkom, Turskom i Gruzijom u grupi on je imao emotivno obraćanje javnosti gdje je priznao da osjeća da je kraj karijere blizu!

"Znam da mi nije ostalo puno godina u fudbalu. Svaka godina mi je dar. Sama činjenica da igram nakon 35. godine je već dar, a meni je 39. Zato se svake godine trudim da uživam. Važno je biti fizički i mentalno u dobrom stanju kako bih pomogao timu. I kao što znate, doživotno sam zaljubljen u nacionalni tim. U njemu sam 20 godina i samo želim da nastavim. Što se tiče Eura, volim fudbal. I zato mi je svaka utakmica posebna. Zamišljam ponos koji ću osjetiti kada u Njemačkoj budem igrao za Portugal... To je san, kao kada sam imao 20", rekao je Kristijano.