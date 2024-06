Može da ide, ali za 6.000.000 evra!

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je već krenula sa pojačanjima za narednu sezonu, pa su tako stigli Nemanja Stojić, Dalsio Gomeš i Luka Ilić, a ima i odlazaka. Klub su napuštili Marko Stamenić, Osman Bukari, Aleksandar Dragović, Nemanja Milunović i Zoran Popović. A to nije kraj!

Sada češki mediji prenose da je Slavija iz Praga zainteresovana da dovede Pitera Olajinku! Nigerijski vezista je počeo u napadačkom tandemu sa Žan Filipom Krasoom, a sada bi obojica mogli da napušte klub. Za Olajinku se interesuje klub iz koga je on i stigao u Beograd, a kako ofanzivac ima ugovor do 2026. godine moraće Česi da ga plate.

Na 43 meča za Zvezdu on je postigao 12 golova i asistirao kod sedam, a 28-godišnji Nigerijac je na cijeni. Češki mediji tvrde da je Zvezdi i dalje bitan, ali da su crveno-bijeli spremni da ga puste za 6.000.000 evra. Teško da će Slavija to platiti jer su do sada najviše novca dali za Nikolae Stančijua i Davida Zimu koje su platili 4.000.000 evra.

Ofanzivni vezista koji se najbolje snalazi na lijevom krilu je igrao u Albaniji za Bilis i Skenderbeu, zatim u turskom dijelu Kipra, pa u Belgiji, a u Češkoj je igrao fudbal karijere. Tu je upisao 178 mečeva i 49 golova, pa je stigao i da debituje za reprezentaciju Nigerije. Vidjećemo da li će nastaviti sa igrama u Srbiji ili će se vratiti u Češku.