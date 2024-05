Predstavnik kluba, pogotovo na utakmicama mlađih kategorija, nema neku bitnu i zapaženu ulogu, poručili su iz Fudbalskog kluba Sutjeska.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Nikšićki klub se oglasio saopštenjem koje je potpisao Miloš Jovanović, šef razvoja omladinske škole Sutjeske, nakon što dvije mlađe sekcije tog kluba nisu odigrale utakmice, jer nisu imale predstavnika kluba, pa su izgubile službenim rezultatom 3:0.

"Predstavnik kluba može da bude svaki crnogorski državljanin koji je navršio 18 godina, bez obzira da li je radno angažovan u klubu ili ne - potrebno je samo da bude licenciran kao predstavnik kluba. Često je predstavnik kluba i jedan od pripravnika koji stažiraju u klubu u sklopu programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca", dodao je Jovanović i naglasio kako želi da pojasni o kakvim propustima je riječ.

"Dobronamjerne, konstruktivne kritike i komentari su uvijek dobrodošli i pomažu u procesima rješavanja problema, dok sa druge strane zlonamjerno predimenzioniranje propusta nikome neće dobra donijeti, pa ni onima koji ih plasiraju", rekao je Jovanović.

Kaže i da prisustvo predstavnika kluba prije početka utakmice konstatuje delegat susreta i da se njegova uloga tu i najčešće završava.

"U velikom broju susreta, u prethodnom periodu, predstavnici većine klubova i nijesu prisustvovali samoj utakmici (iako imaju ulogu i kod zamjene igrača). Kazna predviđena za izostanak predstavnika kluba, do izmjene odluke, iznosila je 30 eura. Pojedini delegati FSCG i dalje postupaju po ovoj odluci i dozvoljavaju odigravanje utakmica i bez predstavnika klubova".

Istakao je da Sutjeska tokom takmičarske sezone, svake nedjelje delegira predstavnike kluba na utakmicama svih šest selekcija mlađih kategorija i jednog predstavnika kluba sa seniorskom ekipom.

"Interesantan je podatak da se izostanak predstavnika kluba u Meridianbet 1. CFL sankcioniše novčanom kaznom od 300 eura, dok se mlađe kategorije kažnjavaju neodigravanjem utakmice i registracijom iste službenim rezultatom. Problem nastaje kad predstavnik kluba ne javi na vrijeme da (zbog bolesti, neodložnih obaveza i sl…) nije u mogućnosti da putuje sa ekipom i kad jednostavno nema dovoljno vremena da se pošalje drugi predstavnik", piše u saopštenju, prenose Vijesti.

Saglasan je da je to je propust i da ga treba ga sankcionisati, a na koji će se to način uraditi odlučuje organizator takmičenja - FSCG.

"Nikome nije u interesu da se to desi, ali kad se desi (u slučaju neodigravanja utakmice) onda popravke nema. Ovo naravno nije opravdanje, ali je bar logično objašnjenje zašto se neki propust desio, ili se može desiti u narednom periodu. Organizator takmičenja bi trebao da razmisli o ovoj odluci i istu izmijeni kako bar štetne posljedice ne bi trpjela djeca i njihovi treneri.

Zbog toga što nije imala predstvanika kluba Sutjeska je najprije 23. maja službenim rezultatom izgubila meč pionirske lige od Igala, a tri dana kasnije i u ligi pjetlića od Future.

"Utakmica 'razvojne lige', dječaci starosti od 12 godina, trebala je da bude odigrana u Podgorici 26. maja, ali je delegat utakmice odlučio da se ista ne odigra zato što se u terminu predviđenom za odigravanje utakmice (10 sati) nijesu pojavili predstavnici oba kluba. Treneri i dječaci su se dogovorili da se utakmica, ipak, odigra i to bez prisustva službenih lica i ista je odigrana.

Naglasio je da predstavnik Sutjeske na toj utakmici zbog bolesti nije mogao da prisustvuje, a da je obavještenje o tome stiglo kasno kako bi na vrijeme bila određena i poslata zamjena.

"Informacije radi, u 'razvojnoj ligi' na početku takmičarske sezone je učestvovalo 28 klubova, a tokom sezone je istu napuštilo čak 11 klubova što dovoljno govori o ozbiljnosti tog takmičenja. Utakmice su često održavane i kad ekipa nema trenera nego je vodi predstavnik kluba i to nije bio problem. Zašto je delegat donio takvu odluku i zašto se trenira strogoća na Sutjesci i to u posljednih par kola u ligi koja se suštinski raspala (a u kojoj je naš klub nastavio da učestvuje da se to i formalno ne bi desilo) pitanje je za organizatore takmičenja", smatra Jovanović.

Sutjeska, kaže on, kao veliki i organizovan klub treba da poštuje propozicije, pravila i odluke organizatora takmičenja.

"Tako je uvijek bilo i tako će biti. Isto tako mora i treba i da utiče na njihovu izmjenu ako se očigledno vidi da nijesu dobri i da se njihovom striktnom primjenom može načiniti šteta i klubovima i njihovim takmičarskim selekcijama, što će i učiniti u najkraćem roku podnošenjem inicijative za izmjenu spornih propisa, koji ne služe svrsi i donose više štete nego koristi".

Smatra da svi akteri sportskih događaja, kako organizatori tako i aktivni učesnici moraju da daju pun doprinos kako bi se stvorili što bolji uslovi za rad sa djecom i njihov adekvatan razvoj.

"FK Sutjeska će u narednom periodu preduzeti dodatne mjere da se učinjeni propusti ne ponove i dati pozitivan primjer i puni doprinos rješavanju problema i kroz podnošenje pomenute inicijative", zaključio je Jovanović, prenose Vijesti.