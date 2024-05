Bivši fudbaler Bajerna smatra da je Pep Gvardiola uništio njemački stil fudbala.

Izvor: The Overlap/MN Press

Legendarni njemački fudbaler Bastijan Švajnštajger imao je hrabrosti da javno kaže da Pep Gvardiola nije pomogao fudbalu u njegovoj zemlji za vrijeme mandata u Bajernu. Španac je sjedio na klupi Bavaraca od 2013. do 2016. godine, osvojio tri titule šampiona Njemačke, dva Kupa Njemačke, a srpski zet i suprug Ane Ivanović je poslije dve sezone napustio klub i otišao u Mančester junajted.

Uz svo poštovanje prema Gvardioli, slavni vezista i osvajač svjetske titule sa Njemačkom 2014. ne usteže se da otvoreno kaže ono što vjerovatno misle i drugi u Bajernu, pa i u njegovoj zemlji. A kada je on to rekao u razgovoru sa bivšim kapitenom Mančester junajteda Garijem Nevilom, imao je veliku težinu.

"Prije Gvardiole su utakmice sa Bajernom uvijek bile intenzivne, fizičke, krupni defanzivci, igra u tranziciji, na pobjedu...", rekao je Nevil.

"Mislim da ljudi nisu shvatali šta sam pričao o tome ranije", uzvratio je Bastijan i započeo veoma zanimljivu diskusiju.

"Prema mom mišljenju, Bajern je 2012, 2013. i 2014. bio vjerovatno najbolji tim u Evropi i reprezentacija je osvojila Svjetsko prvenstvo. I onda je Pep došao u Minhen i nije lako kada dolaziš u klub koji je 'Broj 1' u Evropi. Imao je svoj stil fudbala, koji je nevjerovatan, bilo nam je naravno veoma teško kada igramo sa Barselonom. Pokušavali smo tada da utičemo na njegov stil igre, ali on je genije. Ideje koje daje igračima i način na koji igraju njegovi timovi je nevjerovatan"

"Ali šta se dogodilo? To da su mnogi drugi klubovi, čak i reprezentacije pokušavali da kopiraju taj stil. Više smo se fokusirali na taj način igre, nego da zadržimo vrline njemačkog fudbala. I mislim da smo potpuno zaboravili svoj DNK i vjerovali smo mnogo tom Pepovom fudbalu. Naravno, to je dobro, osvojili smo sve, ali to je manje-više bila greška njemačkog fudbala", dodao je Bastijan i poentirao.

"Greška, jer smo se previše usredsredili na njegov stil i zaboravili na DNK i na vrijednosti našeg stila. Evo, ti mi reci, kako si ti vidio i kako bi ti opisao njemački fudbal do 2014. godine?", pitao je Nevila.

"Rekao bih žilav, jak, agresivan... Bio je to fudbal na kontre, na prekide, na pobjedu... Pobjednički mentalitet, tako bih vidio njemački fudbal"

"A kako bi ga opisao od 2016, pa nadalje?", uzvratio je Nijemac i Nevil je shvatio šta mu poručuje.

Njemačka reprezentacija je 2014. postala prvak svijeta, a pre toga na tri Mundijala nikad nije ispadala prije polufinala. Nakon Svjetskog prvenstva u Brazilu, 2018. je stala u grupnoj fazi, kao i 2022.

"Kada vidiš da Filip Lam igra u centralnom dijelu sredine terena i ulazi 'unutra'... Isto to viđamo u Engleskoj i razmišljamo obojica na isti način. Ako gledaš kako igra Mančester siti Pepa Gvardiole protiv nižerangiranih timova, to nije tako zanimljivo. 'Drže' loptu 75 odsto vremena, prelako im je i briljantno je. Moraš da odaš priznanje geniju koji je to stvorio. Ali u drugoj ili trećoj ligi vidiš da centralni bekovi 'šire' i da im golmani dodaju loptu u građenju napada. Ne znam što mi to radimo u Engleskoj? Ne kažem da je to loš uticaj, ali svi sada pokušavaju to da kopiraju. Pep pokušava da igra sa četiri štopera u odbrani. I Haland je ispred... Sada mijenja stil da bude još agresivniji, a svi kopiraju stari stil", rekao je Nevil.

"I ja to mislim. I mislim da je i on učio. Kada gledaš Ligu šampiona, vidiš kako štoperi mijenjaju način na koji se brane. Kada vidiš da Džons igra kao 'šestica'. Naravno, igra sa loptom, ali na defanzivniji način... Mislim da je i Pep učio u Bajernu šta je potrebno da osvoji Ligu šampiona, da mora da ima defanzivnu snagu i mislim da je Siti ima i to je Pep promijenio", kazao je Švajnštajger i zaključio razgovor:

"Ono što pokušavam da kažem je da je njemački fudbal bio 'Broj 1' u svijetu i izgubili smo svoje vrijednosti. Nismo se na njih fokusirali, već smo vjerovali u druge stvari. Osvojili smo 'triplu' krunu sa Bajernom, Svjetsko prvenstvo i nije se samo Bajern promijenio, već su se i drugi timovi adaptirali. Pepov način je odličan, pozicioniranje, mnogo je tu dobrih stvari, ali mislim da ne možeš uvijek da igraš na jednoj polovini, visoko 'gore'. Nemoguće je i veoma teško. I uvijek govorim da je Pep trenirao Barselonu i imao 11 glumaca na terenu u filmu. Pokušavao je da izvede isti film u Bajernu, ali nekad su glumci drugačiji. To mu je otežalo, iako neću da kažem da je u Bajernu bio loš, bio je nevjerovatan, volio bih da opet imamo takvog trenera u Bajernu"